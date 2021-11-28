واشنطن: سنضغط على إيران إذا استخدمت «محادثات فيينا» لتسريع النووي

رجحت واشنطن، أمس السبت، الضغط على إيران، إذا استخدمت الأخيرة «محادثات فيينا» لتسريع برنامجها النووي، وقال المبعوث الأمريكي الخاص لـ شؤون إيران، روبرت مالي، إن بلاده ستبذل وشركاؤها كل جهد لضمان عدم استغلال إيران للمحادثات.

وكانت واشنطن، انسحبت في عام 2018، من الاتفاق النووي 2015، وأعادت فرض عقوبات أصابت اقتصاد طهران بالشلل، مضيفا في مقابلة تلفزيونية، أنه إذا كانت إيران تعتقد أن بإمكانها استغلال الوقت لتعزيز قوتها فلن ينجح ذلك، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وتهدف المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بمشاركة القوى الكبرى، غدا الاثنين، إلى حمل واشنطن وطهران على الالتزام التام بالاتفاق النووي 2015.

من جانبها، أعربت الولايات المتحدة، أمس السبت، عن قلقها العميق إزاء اعتقال السلطات الإيرانية نحو 70 شخصا على خلفية مظاهرات احتجاجية في أصفهان وسط البلاد، الذين خرجوا احتجاجا على نقص المياه، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

منظمة حقوقية إيرانية مقتل 3 محتجين في «أصفهان»

وكشفت منظمة حقوقية إيرانية، أمس السبت، عن مقتل 3 محتجين في «أصفهان»، واعتقال العشرات، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنه يحق لـ الشعب الإيراني التعبير عن شعوره بالإحباط ومحاسبة حكومته، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وتشهد عدة مدن جنوب غرب ووسط إيران، احتجاجات واسعة ضد نقص المياه، وسط اتهامات لـ المسؤولين الإيرانيين، بسرقتها ونقلها إلى مدن أخرى من أجل دعم مشاريع يعود بعضها لـ الحرس الثوري الإيراني.

وفي سياق آخر، اعتبر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، أن «تل أبيب» لن تقدم على شن حملة عسكرية شاملة ضد إيران، منتقدا نهج رئيس الوزراء الحالي، نفتالي بينيت، إزاء طهران.

وأضاف أولمرت، في حديث لصحيفة «معاريف» الإسرائيلية، إن سياسة الحكومة السابقة، برئاسةبنيامين نتنياهو، وتعاونها مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، كان خطأ مأساويا كبد «تل أبيب» خسائر ضخمة.

بدوره، كشف النائب في البرلمان الإيراني، الرئيس الأسبق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، فريدون عباسي دواني، أن مساعد وزير الدفاع السابق والشخص الذي كان يعمل خلف الكواليس في برنامج إيران النووي، محسن فخري زاده الذي اغتيل في 2020، أنشأ نظاما لـ إنتاج السلاح النووي، رغم فتوى المرشد الإيراني علي خامنئي بتحريم إنتاج وتخزين واستخدام السلاح النووي.

وأضاف دواني، أن زادة ساهم في إعداد خارطة طريق أولية لتطوير الصناعة النووية الإيرانية وإنتاج الوقود النووي بنسبة 20 %.

وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أمس السبت، إن ملايين المدنيين في إيران وإسرائيل وجدوا أنفسهم مؤخرا عالقين وسط حرب سيبرانية بين الجانبين.

وأشارت «نيويورك تايمز»، إلى أن هجمة سيبرانية تسببت مؤخرا في إحداث أزمة وقود في طهران ومدن أخرى، فيما تطلب الأمر من السلطات 12 يوما لإعادتها إلى العمل بالكامل.

ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، تحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما، قولهما إن إسرائيل هي من تقف خلف هجوم محطات الوقود.