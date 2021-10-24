الرئيس الإيراني: الغرب غير قادر على اتخاذ قرار حول الاتفاق النووي

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، إن الغرب غير قادر على اتخاذ قرار بشأن مصير محادثات إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

وأضاف رئيسي أن طهران لا تزال ملتزمة من جانبها بالاتفاق التاريخي أثناء استمرار المفاوضات.

رئيسي: أمريكا وأوروبا لا تتخذان قرارًا بشأن الاتفاق النووي

وأضاف خلال احتفال ديني، بحضور المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي: «ما أبقى أمريكا والأوروبيين عالقين هو تخبطهم.. فهم لا يتخذون قرارا».

تعثرت المحادثات بين إيران والدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 إلى جانب روسيا والصين منذ يونيو، ولم تحدد إدارة رئيسي، التي تولت السلطة في أغسطس موعدا لاستئناف الحوار وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

طهران تعلن التزامها باتفاق 2015

وترفض إيران دعوات استئناف سريع للمفاوضات في فيينا، وتطالب بدلا من ذلك بالاجتماع بشكل منفصل مع أطراف الاتفاق الأخرى في بروكسل قبل العودة إلى طاولة المفاوضات.

وشهد الاتفاق النووي لعام 2015 قيام طهران بالحد بشكل كبير من تخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الاقتصادية، وتصر إيران على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية فقط.

أمريكا انسحبت من الاتفاق النووي عام 2018

لكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعلن في عام 2018 انسحاب واشنطن الأحادي من الاتفاق، ما فاقم التوترات في أنحاء الشرق الأوسط.

إيران انتهكت القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم

ومع تعثر المحادثات في فيينا، انتهكت إيران القيود المفروضة على تخصيب اليورانيوم التي حددها الاتفاق، وتقوم الآن بتخصيب كميات صغيرة من اليورانيوم إلى مستويات نقاء تقارب تلك المستخدمة في الأسلحة النووية، وهو مخزون آخذ في النمو.

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أعلن في الثامن عشر من أكتوبر الجاري، أن مفاوضات فيينا ستستأنف خلال الأيام المقبلة، وقال «يجب ألا نضيع الوقت في المفاوضات النووية، ولا نريد مفاوضات استنزافية، ويجب أن نتوصل إلى نتيجة»، مشيراً إلى أن بلاده لن تضع شروطا مسبقة لبدء المفاوضات النووية.