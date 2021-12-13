طقس مطروح اليوم.. معتدل نهارا وبارد ليلا ودرجة الحرارة تسجل 21

تحسنت الأحوال الجوية في محافظة مطروح، اليوم الاثنين 13 من ديسمبر 2021، مع استقرار حالة الطقس منذ بداية هذا الأسبوع، ويسود طقس معتدل نهارا، بارد ليلا على مختلف المدن الساحلية بمحافظة مطروح من مدينة الحمام شرقا ومرورا بمدن العلمين والعلمين الجديدة والضبعة، ورأس الحكمة، ومرسى مطروح، والنجيلة، وسيدي براني وحتى مدينة السلوم غربا.

درجات الحرارة في طقس مطروح

ويشهد طقس مطروح اليوم درجات حرارة العظمى 21 درجة، والصغرى 10 درجات، في أجواء خريفية رائعة وسط الأسبوع، حيث ارتفعت نسبة الرطوبة في الجو، لتسجل 66%، بينما انخفضت سرعة الرياح لتسجل أدنى معدلاتها هذا الأسبوع، 8 كم / في الساعة، وتسجل نسبة سقوط الأمطار 1%.

طقس مطروح اليوم.. استعدادات لمواجهة السيول

وعلى الرغم من تحسن طقس مطروح اليوم، إلا أن المحافظة تستعد لمواجهة السيول والأمطار، والمتوقع سقوطها يوم الخميس المقبل، وتستمر على مدار 4 أيام.

استعدادات للأمطار والسيول في مطروح

وأكد الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بمطروح في تصريح خاص لـ «الوطن»، أن هناك استعدادات مكثفة من قبل الشركة لمواجة الأمطار التي قد تسقط في أى وقت، من خلال اصطفاف سيارات شفط المياه ومواتير وتشكيل غرفة عمليات واستقبال أى شكاوى من المواطنين، والدفع بالسيارات في الأماكن التى يوجد بها تجمعات لمياه الأمطار على مدار الساعة، وتطهير الشنايش لتصريف مياه الأمطار التى تتجمع في الشوارع الرئيسية، طبقا للشبكة الموجودة بمدينة مرسى مطروح، والتنسيق مع المحافظة، والحماية المدنية ومجالس المدن لسحب المياه من الطرق الدولية مثل طريق مطروح الإسكندرية، وطريق مطروح السلوم الدولى.