محافظ مطروح: موجة طقس سيء تضرب المحافظة خلال ساعات.. وسعداء بالأمطار

قال اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، إن الأحوال الجوية في المحافظة، أخف وطأة مما يحدث في الإسكندرية، حيث تعيش مطروح نوة قاسم منذ السبت الماضي، واليوم، أكثر الأيام تأثرًا بالنوة، موضحًا أن مطروح شهدت انخفاض درجة الحرارة مع هبوب الرياح، التي صاحبتها انخفاض الرؤية، وذلك خلال تصريحات تليفزيونية.

تأجيل امتحان مادة اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي

وأضاف «شعيب»، أنه جرى أخذ الاستعدادات اللازمة من كل الجهات والهيئات المعنية لمواجهة موجة الطقس السيء، المتوقع خلال الساعات المقبلة، مؤكدًا في الوقت ذاته، أنه تم تعطيل الدراسة، بعدما تبينوا سوء حالة الطقس، إضافة إلى تأجيل امتحان مادة اللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائي من غدًا لتكون الأحد المقبل.

المحافظة تعتبر مياه الأمطار خير

وأشار محافظ مطروح، إلى أن المحافظة تعتبر مياه الأمطار خير، ولا يوجد قلق من هطولها في الأيام المقبلة في ظل الاستعداد الجيد لها، «المحافظة بدأت نوة قاسم برياح و انخفاض فى درجات الحرارة، والجميع فى حالة استعداد لاستقبال المياه، وجميع المعدات متواجدة فى الشوارع، وأعطى أجازة للمدارس غدًا، والمحافظة تكون سعيدة بالأمطار، ولا يوجد مشكلات من الأمطار.

لميس الحديدي: تقريباً إمتحانات سنة رابعة إبتدائي منظورة

من ناحية أخرى، قالت الاعلامية لميس الحديدي، إن موجة الرياح والاتربة والطقس السيء وإنخفاض درجات الحرارة باتت ملموسة منذ مساء اليوم بالاضافة لتأجيل كلاً من محافظتي الاسكندرية ومطروح الدراسة غداً وإمتحانات الصف الرابع الابتدائي للأسبوع القادم، «تقريباً إمتحانات سنة رابعة إبتدائي منظورة كل شوية تتأجل بسبب أمطار وعاصفة وتراب».

وأضافت «الحديدي»، خلال تقديمها برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يُعرض على قناة «أون»: «أتمني يكون التأجيل ده في صالح الطلاب لمنحهم فرصة أكبر للمذاكرة».