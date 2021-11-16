طقس مطروح.. انخفاض درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار وتحذيرات للصيادين

شهدت مدينة مرسى مطروح، طقس معتدل على مدار ساعات النهار مائل للبرودة ليلاً، في ظل أجواء خريفية تسود المدينة الساحلية، بعد أن تحسنت حالة الطقس خلال الأيام الماضية عقب انخفاض درجات الحرارة، وتنتشر السحب المحملة بالأمطار في مطروح وسط توقعات بهطول أمطار.

درجات الحرارة في مطروح

وسجل طقس مطروح تراجع في درجات الحرارة لتسجل العظمى أدنى معدلاتها خلال الأسبوع الجاري بواقع 19 درجة مئوية والصغرى 16 درجة، كما ارتفعت نسبة الرطوبة لتسجل 81 درجة، وسجلت سرعة الرياح أقل معدلاتها 8 كم/ في الساعة، ونسبة توقعات هطول الأمطار 8%.

توقعات بهطول الأمطار في طقس مطروح

ومن المتوقع سقوط أمطار على مدينة مرسي مطروح والمدن الساحلية المجاورة لها المطلة على البحر الأبيض المتوسط «الحمام والعلمين والعلمين الجديدة والضبعة ورأس الحكمة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدى براني وحتي السلوم»، طبقاً لهيئة الأرصاد الجوية، ويبدأ هطول الأمطار من مساء اليوم الثلاثاء ويستمر حتى الأربعاء يصاحبها إنخفاض في درجات الحرارة وغيوم على مدار 48 ساعة.

طقس مطروح.. تحذيرات من الصيد أثناء نوة المكنسة

وحذرت جمعية الصيادين في مطروح، من سروح مراكب الصيد تزامنا مع موجة الطقس السىء خلال الساعات المقبلة، وأكد «غنيوة موز»، رئيس جمعية صيادي مطروح لـ«الوطن»، أن حالة الطقس غير مستقرة مع نوة المكنسة المتوقعة، وأهاب بجميع الصيادين والبحارة الموجودين داخل البحر بدخول أقرب ميناء حال إرتفاع الأمواج أو المد والجزر في البحر للحفاظ على أرواح الصيادين، واستئناف الصيد عقب إنتهاء النوة.