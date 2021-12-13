طرح 250 طن لحوم حمراء وبيضاء وأسماك خلال 2021 بجنوب سيناء

قال اللواء خالد عبدالله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، في تصريح خاص اليوم الاثنين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة الاهتمام بأهالي سيناء، وتوفير كل ما يحتاجونه من سلع ومواد غذائية، مضيفا أن الشركة تقوم بتنفيذ مبادرة الرئيس «حياة كريمة» في كل محافظات الجمهورية من خلال طرح اللحوم والأسماك والدواجن بأسعار مخفضة أقل من سعر السوق حتى يتمكن المواطنين من شرائها، وهذا هو الهدف الرئيسي من التوسع في إنشاء فروع الشركة في كل أرجاء البلاد.

وأضاف أن منافذ الشركة توفر للمواطنين كل ما يحتاجونه من السلع الغذائية الرئيسية، مثل الزيوت والسكر والأرز، وبأسعار أقل من السوق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

250 طنا من اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك

وأكد اللواء خالد عبد الله، أن الشركة وزعت ما يقرب من ربع مليون طن على المنافذ والفروع التابعة لها بمحافظة جنوب سيناء خلال هذا العام 2021، مؤكدا أن أهالي المحافظة يقبلون علي التسوق من هذه الفروع، حيث تقدم كافة أنواع اللحوم التي يحتاجها المواطن البسيط، سواء طازجة أو مجمدة.

وقال في تصريحاته أن عام 2021 شهد طرح كميات كبيرة من اللحوم والأسماك والدواجن كالتالي:

１- 30 طن لحمة سودانية طازجة.

２- 100 طن لحم برازيلي وهندي مجمد.

３- 100 طن دواجن برازيلي مجمدة.

４- 25 طن من الأسماك المجمدة والطازجة.

وقال إن أسعار اللحوم السودانية الطازجة 95 جنيها للكيلو، واللحوم الهندية 56 جنيها، واللحوم البرازيلية 65 جنيها للكيلو.

21 فرعا للشركة بجنوب سيناء

وقال رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، إن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، طالب بضرورة التوسع في منافذ وفروع الشركة لتغطي كل مناطق مصر التي تحتاج بالفعل إلي سلع وأغذية بأسعار أقل من السوق، مشيرا إلي أنه جري إنشاء 21 فرعا للشركة بمحافظة جنوب سيناء مزودة بكل السلع التموينية المدعمة بالإضافة إلى اللحوم والأسماك بكافة أنواعها لتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

وتابع أن هناك خطة للتوسع في الفروع وتطويرها لسد حاجة المواطنين منعا لاستغلال التجار، وقدم الشكر إلي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء علي تلبية متطلبات الشركة سواء بالتوسع في إقامة الفروع أو تخصيص اراضي لإقامة فروع جديدة لسد احتياجات المواطنين.

في نفس السياق، قال أحمد عيد مدير إدارة مجمعات جنوب سيناء إن متوسط استهلاك المحافظة شهريا نحو 2 طن لحوم سودانية طازجة، ما يقرب من 3 طن لحمة هندي مجمدة، 3 أطنان دواجن برازيلى مجمدة، وقال إن المهندس صادق الضلع رئيس قطاع التجزئة، المهندس عادل عبدالعزيز العضو المنتدب للشئون التجارية يلبيان كل متطلبات محافظة جنوب سيناء تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة.