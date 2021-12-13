«الصحة»: نسعى لتطعيم أكبر عدد ممكن بلقاح كورونا للوصول لمناعة القطيع

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن مصر وفرت جميع اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية لتطعيم المواطنين، وكذلك الفئات العمرية المختلفة التي يحق لها الحصول على لقاح كورونا لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أو انتقال العدوى، بالإضافة إلى تقليل المضاعفات الناتجة عند الإصابة.

توسع في مراكز التطعيم الفترة المقبلة

وأضاف «عبدالغفار»، في تصريحات لــ«الوطن»، أن وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة سوف تشهد توسعا كبيرا في مختلف المحافظات من خلال إضافة الفرق المتنقلة وإضافة نقاط ومراكز تطعيم ثابتة للمواطنين من أجل تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين بلقاح كورونا للوصول لمناعة القطيع.

لجان لحث المواطنين على التطعيم

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه سيتم إضافة لجان علمية لحث المواطنين على تلقي اللقاح وتوضيح كافة الأعراض الجانبية من اللقاح ومدى أهميته في ظل ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا، وأن اللقاحات هي الآداة الرئيسية للوقاية من مضاعفات كورونا.

اللقاحات الوسيلة الأولى للوقاية من كورونا

وأكد «عبدالغفار»، أن اللقاحات مازالت فعالة وهي حائط الصد الأول للوقاية وتقليل المضاعفات الناتجة من الإصابة بفيروس كورونا، لافتا إلى أن جميع اللقاحات مازالت ذات فعالية ولكن بنسب متفاوتة وتتشابه جميعها في الأعراض الجانبية عقب الحصول على اللقاح.

ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية

وناشد المتحدث الرسمي جميع المواطنين بسرعة الحصول على اللقاح سواء من خلال التسجيل على موقع وزارة الصحة والسكان أو من خلال الذهاب للنقاط التطعيم المتواجدة في المولات أو محطات المترو المختلفة وسيتم عملية التسجيل وحصول هؤلاء على اللقاح.

ونوه «عبدالغفار»، إلى أهمية الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لجميع المواطنين حتى الذين حصلوا على اللقاح وتتمثل هذه التدابير الوقاية في «ارتداء الكمامة، غسيل اليدين، التباعد الجسدي والبدني، التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة».