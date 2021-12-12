الصحة العالمية: «أوميكرون» سريع الانتشار واللقاحات لم تثبت فاعلية كافية

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن «أوميكرون» المتحور الجديد من فيروس كورونا، ينتشر بشكل أسرع من المتحورات السابقة، وعلى الرغم من أنه يثير أعراضًا طفيفة، إلا أنه يجعل اللقاحات أقل فاعلية.

أوميكرون تم رصده في 63 دولة

وأعلنت المنظمة، في تقرير لها، اليوم الأحد، أن حالات الإصابات بهذه السلالة من كورونا، تم رصدها في 63 دولة بكل مناطق منظمة الصحة العالمية، حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم».

وذكرت أن متحور «أوميكرون» يبدو أنه ينتشر بشكل أسرع مما سبقه من متغيرات نتجت عن الفيروس المنتشر في كل دول العالم، مشيرةً إلى أن متحور «دلتا» حاليًا هو المسؤول عن معظم الإصابات في العالم.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فقد يتم رصد سرعة انتشار متحور «أوميركرون» في كلٍ من جنوب إفريقيا والمملكة المتحدة، حيث يسود أيضا المتحور «دلتا»، بينما توقعت المنظمة أن يتفوق «أوميكرون» عليه في الأماكن التي فيها انتقال مجتمعي.

أعراض أوميكرون تبدو خفيفة أو معتدلة

وأشارت المنظمة إلى أن أعراض الإصابة بمتحور أوميكرون في الوقت الحالي تبدو خفيفة أو معتدلة في كل من جنوب إفريقيا، وفي أوروبا.

وبشأن اللقاحات المضادة لكورونا، وفاعليتها ضد متحور «أوميكرون»، فإن المعلومات المتاحة والبصمة حتى الآن، تشير إلى انخفاض في الفاعلية فيما يخص الحماية من الإصابة بالعدوى.

بداية ظهور متحور أوميكرون في دول أفريقيا الجنوبية

يشار إلى أنه تم تسجيل أول إصابة بسلالة «أوميكرون»، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى.

وكان علماء من جنوب أفريقيا، قد ذكروا أن متحور «أوميكرون» يحمل رقمًا قياسيًا من التحورات بلغت 50 تحورًا، بما في ذلك أكثر من 30 طفرة في بروتين سبايك الذي يتسلل من خلاله الفيروس إلى جسد الإنسان، وسط مخاوف واسعة من أن هذه السلالة، التي صنفتها منظمة الصحة العالمية بالمثيرة للقلق، أكثر عدوى من سابقاتها وقادرة على مقاومة اللقاحات.