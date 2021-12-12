«الصحة»: نهدف لتطعيم 40 مليون مواطن بلقاح كورونا قبل نهاية العام

نشرت وزارة الصحة والسكان عبر موقعها الرسمي على «فيس بوك» منشورا توضح فيه أهمية الحصول على اللقاح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أو المضاعفات الناتجة من متحورات الفيروس التي طرأت على الفيروس منذ انتشاره لأول مرة من قرابة عامين.

وأضافت الوزارة، أن هدفها تقليل فرصة الإصابة بفيروس كورونا عبر تطعيم 40 مليون شخص قبل نهاية العام، مؤكدة أن اللقاحات هي الأداة الرئيسية وحائط الصد الأول لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أو الأعراض الجانبية الناتجة عند التعرض للعدوى.

توفير جميع اللقاحات المعتمدة

أوضحت الصحة، أنها وفرت جميع اللقاحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية لتطعيم كل الفئات التي يحق لها الحصول على اللقاح لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى سعى الوزارة لتطعيم أكبر قدر ممكن من المواطنين للوصول لمناعة القطيع والسيطرة على الوباء.

وناشدت وزارة الصحة كل الفئات التي يحق الحصول على اللقاح من المواطنين بضرورة التسجيل على موقع وزارة الصحة وكتابة البيانات وفقا للخانات المحددة على الموقع، وتسهيلا على المواطنين حددت الصحة خطوات الدخول على موقع الوزارة والتي تمثلت في:

خطوات التسجيل للقاح كورونا

- الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة المصرية.

- اختيار إيقونة «التسجيل لطلب اللقاح»، إذا كانت المرة الأولى التي تدخل فيها على الموقع.

- لابد من تحديد أو اختيار الفئة التي تنتمي لها سواء كانت «العاملين في القطاع الطبي، أصحاب الأمراض المزمنة من جميع الفئات العمرية أو فئات أخرى، التطعيم بغرض السفر».

- ثم سيتم الطلب منك كتابة البيانات الشخصية، مثل (الاسم بالكامل كما هو بالبطاقة الشخصية، والجنسية، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد، والنوع، والمحافظة التي ترغب في الحصول على اللقاح بها، وهل تعاني من أمراض مزمنة، والوظيفة».

- بعد اختيار مركز أو قسم للحصول على اللقاح به، ستظهر نسبة قائمة الانتظار، ويمكنك بعدها استكمال البيانات أو تعديل المكان.

-ثم إدخال رقم الهاتف، سيتم إرسال رمز التحقق لهاتفك المحمول، أدخله حتى تتمكن من متابعة التسجيل ومواصلة عملية تسجيل لقاح فيروس كورونا.

- وفي النهاية الموافقة على 3 إقرارات بعد التأكيد على قراءتهم بعناية، ثم الضغط على اختيار «استكمال».

- في النهاية ستحصل على رقم يمكنك من خلاله متابعة الطلب.