«الصحة»: تطعيم الأطفال أقل من 12 عاما بلقاح كورونا قيد الدراسة

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة توسعت في عملية التطعيم خلال الأسابيع الماضية وذلك من خلال إضافة فئات جديدة من المواطنين «الأطفال» للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ولتجنب الوقاية من الإصابة بالعدوى والوصول لمناعة القطيع للسيطرة على الوباء.

تطعيم الأطفال أقل من 12 عام قيد الدراسة

وأضاف عبدالغفار في تصريحات لــ«الوطن»، أن الوزارة حاليا تقوم بدراسة مأمونية اللقاح على الأطفال التي تقل أعمارهم من 12 عامًا والتأكد من عدم وجود أي آثار جانبية تؤثر عليهم في حال حصولهم على جرعة من اللقاح، بالإضافة إلى نسب الفاعلية من اللقاح على هذه الفئة والتأكد من عدم وجود آثار جانبية عقب الحصول على اللقاح.

تطعيم الأطفال وفقا للدراسات

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن تطعيم هذه الفئة من الأطفال أقل من 12عام بلقاح كورونا سيكون متوقف على نتائج الدراسات التي تجرى حول المأمونية والحفاظ على سلامة الأطفال من التعرض لأي آثار جانبية، لافتا أن هناك العديد من التي تجرى على المواطنين لتأكد من سلامة اللقاح عليهم.

جميع اللقاحات ذات فاعلية ولكن بنسب مختلفة

وأكد عبدالغفار، أن جميع اللقاحات ذات فاعلية على الفئات التي يحق لها الحصول على اللقاح ولكن هذه الفاعلية تتفاوت من لقاح إلى آخر وجميع اللقاحات تقي من المضاعفات الناتجة عند الإصابة بفيروس كورونا أو الأعراض الناتجة من المتحورات التي طرأت على الفيروس منذ ظهور لأول مرة منذ عامين بالصين.

وأشار عبدالغفار، إلى أن مصر وفرت جميع اللقاحات المعتمدة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا من مختلف الفئات العمرية التي يحق لها الحصول على اللقاح من أجل الوقاية وتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

الالتزام بالتدابير الوقائية لتجنب كورونا

وناشد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المواطنين على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا وتتمثل هذه التدابير الوقائية في «ارتداء الكمامة، غسيل اليدين بالماء والصابون، التباعد الجسدي والبدني، التواجد في أماكن ذات تهوية جيدة».