شبورة كثيفة على الطرق بالإسماعيلية وسط تحذيرات من «المرور» للمواطنين

شهدت محافظة الإسماعيلية في الساعات الأولي من صباح اليوم الاثنين، شبورة كثيفة على الطرق الزراعية والصحراوية بجميع نطاق المحافظة.

وانعدمت الرؤية على الطرق الزراعية كـ «طريق الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي وطريق «الإسماعيلية - بورسعيد» فيما حذر رجال المرور المواطنين من السير بسرعة علي الطرق

انخفاض درجات الحرارة

وشهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، انخفاض درجات الحرارة عن بداية الأسبوع في كل أنحاء المدينة والمراكز والمدن فيما بدأ اليوم الاثنين ملبد بالغيوم.

وحذر خبراء هيئة الأرصاد في بيانات رسمية وتصريحات تلفزيونية، أنَّ هناك موجة من البرد وانخفاض درجات الحرارة تشهدها المحافظات حتى الجمعة المقبل.

وتستمر حالة الشبورة على طرق «الإسماعيلية - الزقازيق» الزراعي ومحور 30 يونيو وطريق الإسماعيلية بورسعيد وطريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي حتى نهاية الأسبوع الجاري.

استمرار الطوارئ في الإسماعيلية

واستمرت حالة الطوارئ في محافظة الإسماعيلية بتوجيهات من اللواء شريف بشارة بانعقاد غرفة السلانة والطوارئ علي مدار 24 ساعة متواصلة مع ظروف الطقس السيئ.

ووجه اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، نائبه المهندس أحمد عصام بالتواصل المستمر مع رؤساء المراكز والمدن وعمل تقارير مستمرة عن سوء الأحوال الجوية ومتابعة الحالة أول بأول.

وأكّد محافظ الإسماعيلية، ضرورة التعامل الفوري مع أي طارئ يحدث خلال سوء الأحوال الجوية والتعامل معه سواء كان في الكهرباء أو المياه، مشيرًا إلى أنَّ الغرفة تشمل ممثلين عن المرور والصحية والإسعاف والمرور وكل المرافق الخدمية.