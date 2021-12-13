وكالة الأنباء السورية: طائرات أمريكية تنفذ إنزالا جويا واسع شرق البلاد

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، أن طائرات أمريكية نفذت، عملية إنزال جوي، وصفتها بالواسعة، في مدينة البصيرة بريف دير الزور شرق سوريا، وأشارت الوكالة إلى أن العملية أسفرت عن اختطاف عدد من المدنيين، ومقتل ثلاثة مدنيين برصاص قوات الاحتلال الأمريكي خلال تنفيذها عملية الإنزال الجوي الواسعة فجر اليوم.

عملية إنزال سابقة في السابع من ديسمبر

وأضافت الوكالة أن طائرات الاحتلال الأمريكي المروحية نفذت في السابع من شهر ديسمبر الجاري عملية إنزال جوي بمساندة مجموعة من مسلحي «قسد»، الكردية المرتبطة بها على بعض المنازل في بلدة الشحيل بريف دير الزور، واختطفت عدداً من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وتتعاون القوات الأمريكية المتواجدة في سوريا مع وحدات الحماية الكردية خلال السنوات الماضية، حسبما هو معلن في مجال مكافحة الإرهاب، ولعب التعاون بينهما دورا رئيسيا في هزيمة تنظيم داعش الإرهابي.

«سانا»: عملية الإنزال الأمريكي تسببت في استشهاد مدني

من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء السورية أن مدني قُتل برصاص أحد مسلحي ميليشيا «قسد»، غرب مدينة الرقة، وذكرت مصادر محلية للوكالة أن مدنياً استشهد برصاص أحد مسلحي ميليشيا القوات الكردية أثناء مروره برفقة زوجته قرب أحد مقراتهم عند مفرق الجزرة غرب مدينة الرقة.

ولفتت وكالة الأنباء السورية إلى أن المناطق التي تسيطر عليها قوات «قسد»، والاحتلال الأمريكي في الجزيرة السورية تشهد حالة انفلات أمني وانتهاكات مستمرة من قبل مسلحي الميليشيا بحق المدنيين.

كما اتهمت الوكالة أيضا القوات الكردية بخطف الشباب والزج بهم في معسكرات التجنيد القسري واستيلائها على عدد من آبار النفط في منطقة الجزيرة ومحاصيل الحبوب والقطن.