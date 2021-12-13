مصرع وإصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة نقل بـ«صحراوي أسيوط»

لقي شخص مصرعه، بينما أصيب اثنان آخران، فى حادث انقلاب سيارة نقل «تريلا» بطريق أسيوط الصحراوي الغربى جنوب مركز الغنايم بحوالي 5 كيلو مترات بنطاق محافظة سوهاج، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام، والمصابين للمستشفى الجامعي بأسيوط الجديدة.

انقلاب سيارة نقل

وتلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد بوصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة نقل «تريلا» بطريق أسيوط الصحراوي الغربي جنوب مركز الغنايم بحوالي 5 كيلو مترات، ووقوع متوف ومصابين اثنين.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف والدفاع المدني، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب «تريلا» رقم 8397 بالصحراوى الغربي جنوب الغنايم، ما أسفر عن وفاة علي حسن عبده، وإصابة 2 آخرين، هما محمود سعودي محمود، وهيثم محمد زكي، ونُقلت الجثة وتم التحفظ عليها بمشرحة مستشفى الإيمان، ونُقل المصابان إلى مستشفى أسيوط الجديدة الجامعي.

تعدد حوادث الطريق الصحراوي الغربي بأسيوط

وشهد طريق أسيوط الصحراوي الغربي العديد من الحوادث، كان آخرها حادث وقع الخميس الماضي، حيث تعرض شخصان لإصابات متفرقة بالجسم في تصادم بين سيارتين، ونُقل المصابان إلى مستشفى القوصية المركزي لتلقي العلاج اللازم.