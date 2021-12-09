إصابة شخصين في حادث تصادم سيارتين بأسيوط

تعرض شخصان لإصابات متفرقة بالجسم في حادث تصادم وقع قبل قليل بين سيارتين بطريق «أسيوط - القاهرة» الصحراوي الغربي بحري، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى القوصية المركزي لتلقي العلاج اللازم.

إخطار أمني بالحادث

وتلقى مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد وصول بلاغ لغرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الصحراوى الغربى بحري ووقوع مصابين.

انتقال قوات الأمن والإسعاف لموقع الحادث

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين وقوع الحادث بين سيارتين.

أسماء المصابين

ونجم عن الحادث إصابة كل من فاطمة أحمد عمران نجيب، 51 سنة، ومحمود محمد داهش، 16سنة، مقيمين بمحافظة سوهاج.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى القوصية المركزي وحالتهما مستقرة، وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور. كما جرى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

سوء حال الطرق بأسيوط

كانت «الوطن» رصدت سوء حالة الطرق في محافظة أسيوط، في تقرير نشرته الصحيفة مؤخراً، بعنوان: «بعد تصدرها محافظات مصر في حوادث المرور.. طرق أسيوط تصطاد ضحاياها».

وأعرب العديد من أبناء المحافظة، عن استيائهم من سوء حالة الطرق بالمحافظة، وفي مقدمتها الطريق الصحراوى الغربي وطريق «القاهرة – أسوان» الزراعي، وكذلك طريق «أسيوط - البحر الأحمر»، الذي يُطلق عليه اسم «طريق الموت»، وغيرها من الطرق الصحراوية بالمحافظة.