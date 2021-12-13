حملة مكبرة بحي شرق أسيوط لرفع الإشغالات وإزالة اللافتات المخالفة

شنت الوحدة المحلية بحي شرق أسيوط حملة لرفع الإشغالات من الشوارع، حفاظًا على السيولة المرورية وتحقيق الانضباط، وإزالة المخالفات والحواجز الموضوعة بنهر الطريق والباعة الجائلين واللافتات المخالفة.

الحملة تستهدف منطقة الوليدية ومساكن المشتل وشارع الساحة

وأوضح أيمن محروس رئيس حي شرق، تنفيذ حملة إشغالات استهدفت منطقة الوليدية ومساكن المشتل وشارع الساحة، بمشاركة قسم الإشغالات، وتم التنبيه على المحال التجارية وإنذارهم بالالتزام بحدود محالهم، ورفع إشغالات الباعة الجائلين والمتعدين على حرم الطريق، فضلا عن إزالة اللافتات المخالفة للضوابط والقوانين المنظمة لذلك وتطبيق القانون، لافتًا إلى استمرار الحملات تنفيذا لتويجهات محافظ أسيوط بمنع انتشار الاشغالات نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية، وتعطيل لحركة المرور، لتحقيق الانضباط والحفاظ على حرم الطريق.

استمرار الحملات

من جانبه، أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار حملات رفع الإشغالات وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق، لتيسيير الحركة المرورية بالشوارع والميادين، والقضاء على الزحام الناتج عن هذه المخالفات وإشغالات الباعة الجائلين وتعدي المحال التجارية والكافتيريات على نهر الطريق، مشددًا على تكثيف تلك الحملات دوريًا للحد من هذه الظاهرة المسيئة للمظهر الحضاري للمحافظة والحفاظ على حق المواطن في الطريق.

وكان محافظ أسيوط أصدر تعليماته المشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتنفيذ حملات دورية بالتنسيق مع شرطة المرافق، للحد من ظاهرة انتشار الإشغالات بالشوارع والميادين، وفرض القانون لتحقيق الانضباط ورفع كل الحواجز الموضوعة على جانبي الشوارع والباعة الجائلين والفروشات المخالفة، وفتح الشوارع أمام الحركة المرورية، فضلا عن إزالة اللافتات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك المخالفات وإلزام المخالفين بإتباع اللوائح والقوانين المنظمة للأعمال الدعائية والإعلان.