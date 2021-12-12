«صحة النواب»: نطالب بزيادة أعداد كليات التمريض ورفع مستوى الخريجين

طالب النائب محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بضرورة زيادة أعداد كليات التمريض في مصر، لافتًا إلى أن التمريض في المستشفيات الحكومية يعاني من تدني الرواتب، مؤكدًا أنها مشكلة حقيقية لاسيما وأن مشرف التمريض في المستشفى الخاص يصل راتبه إلى 16 ألف جنيه.

ملف التمريض أمام النواب

وقال «الوحش» خلال اجتماع لجنة الصحة، اليوم، لمناقشة طلب إحاطة في هذا الشان، أن التمريض كان يُعد مصدر دخل، لكن الآن في الدول الخارجية أصبحت الأفضلية للممرض السوري أو الأردني، وغيره من الجنسيات المنتشرة في الدول العربية.

وأضاف رئيس لجنة الصحة، أننا نحتاج إلى رفع مستوى الخريجين، مشيرًا إلى أن وردية الممرضة في المستشفى الخاص 12 ساعة، بسعر يصل 425 جنيهًا، في حين أن المستشفى الحكومي تكون بسعر 25 جنيهًا، لافتًا إلى أننا ليس لدينا عجز في التمريض، فعدد الخريجين سنويًا يصل إلى 30 ألف خريج، ما بين معهد وكلية نتيجة زيادة الإقبال على كليات التمريض.

إدارة العلاج الحر تشن حملات على المنشآت الصحية

وفي سياق أخر قال الدكتور هشام زكي، مدير إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، إن هناك حملات مكثفة على المنشآت الصحية بكافة المحافظات، موضحًا أن يوم 8 ديسمبر الجاري تم المرور على 215 منشأة صحية بالمنوفية.

وأضاف أنه تم ضبط 71 مشنأة فقط بدون ترخيص، وهناك 31 مستشفى بها مخالفات، وتم إنذارها، مؤكدًا أنه تم المرور أيضًا على 2583 منشأة صحية على مستوى 26 محافظة، خلال أسبوع واحد، وتم اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين، مشيرًا إلى أنه خلال الـ6 أشهر الأخيرة، تم المرور على 70 ألف منشأة صحية.

وتابع الحملات المرورية لإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، شملت أيضًا 120 مركز علاج إدمان ومصحة نفسية، مؤكدًا أن هناك قلة في عدد القوى البشرية العاملة بالإدارة.

فيما طالب الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بضرورة توفير كافة الإمكانيات للعاملين بتلك الإدارة، من سيارات وغيرها لتؤهلهم لإنجاز عملهم بسهولة ويسر.