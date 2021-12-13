تحرك برلماني عاجل لوقف تداول حقنة البرد المعروفة بـ«الحقنة السحرية»

تقدم النائب أحمد مهنى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، لوزير الصحة والسكان، لمنع تداول ما يطلق عليها «حقنة البرد»، التى يلجأ إليها المواطنين عند الإصابة بنزلات البرد، لاسيما في مع قدوم فصل الشتاء، والتي يطلق عليها الخلطة السحرية لعلاج أعراض البرد المزمنة.

تحرك تشريعي لوقف تداول حقنة البرد

وأوضح عضو مجلس النواب، في بيان صادر اليوم، أنه لابد من تحرك تشريعي لوقف تداول حقنة البرد، التي تتكون من مكونات خطيرة لها آثار جانبية عديدة، حيث تتكون من مضاد حيوي، وكورتيزون ومسكن للآلام.

وأوضح عضو النواب، أن استخدام الحقنة يعد كارثيًا على الصحة العامة، مشيرًا إلى أن هذه الخلطة ليس له علاقة بنزلات البرد، لأن البرد علاج فيروسي يقاومها جهاز المناعة وليست الحقنة السحرية التي يتم أخذها وتسبب العديد من الأمراض.

وطالب مهنى، وزارة الصحة وقف انتشار هذه الحقنة في الصيدليات، مع ضرورة التصدي لهذه الظاهرة، ولابد من وجود حملات تفتيش مكثفة على كل أنحاء الجمهورية لمراقبة الصيدليات والعاملين بها.