وزير الزراعة: توشكى منطقة واعدة والدولة واثقة من نجاحها (فيديو)

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بمشروعات التوسع الأفقي، حيث تعد زيادة الرقعة الزراعية عاملا أصيلا فيها، مشيرا إلى أنّ الدولة المصرية تنفق مليارات الجنيه في سبيل استصلاح الأراضي الزراعية، لتحقيق الأمن الغذائي وتشغيل العمالة وتقليل الاستيراد، وزراعة محاصيل استراتيجية وإنشاء مجتمعات عمرانية.

وزير الزراعة: توشكى منطقة واعدة

وأضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أنّ القيادة السياسية تثق في أنّ توشكى منطقة واعدة ومبشرة وناجحة وتمتلك جميع مقومات الزراعة، حيث كان إحياء المشروع تحدٍ كبير للدولة المصرية.

وزير الزراعة: 200 ألف فدان مساحات منزرعة بالمحاصيل الاستراتيجية

وتابع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنّه تفقد مشروع توشكى للاطمئنان على أنّ المشروعات المرتبطة بالتوسع الأفقي تمتلك مقومات النجاح، وجرى حصر تصنيفي لعدد كبير من الأراضي، للتأكد من صلاحيتها للزراعة، مشيرًا إلى أنّ هناك 200 ألف فدان مساحات منزرعة معظمها محاصيل استراتيجية مثل القمح والخضر، وهناك مزارع كبيرة جدا فيما يتعلق بالتمور مثل الأنواع التي لها سوق خارجي وتقبل التصدير، والتي كانت مصر تستوردها مثل المجدول.

ولفت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى أنّ الزيارة شملت بعض الوحدات التابعة لوزارة الزراعة، مثل محطة بحوث زراعية ومحطة بحوث تابعة لمركز بحوث الصحراء ومحطة زراعة آلية، متابعا: «وجود هذه الأماكن ورفع كفاءتها أصبح طلبا ملحا في هذه الفترة نظرا لوجود استثمار ومستثمرين».