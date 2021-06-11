بحيرات توشكى بأسوان.. مشروع قومي لزراعة الصحراء

تزخر محافظة أسوان بالعديد من المشروعات القومية العملاقة، من ضمنها «بحيرات توشكى»، وتستطيع تخزين آلاف الأمتار من مياه نهر النيل، خلف بحيرة السد العالي في حال ارتفاع المنسوب عن الطبيعي، وبذلك نستطيع تخزين كميات كبيرة من مياه النيل خلف البحيرة.

وتستعرض «الوطن»، بعض المعلومات عن بحيرات توشكى من حيث الإنشاء وغيرها من المعلومات، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

أين تقع بحيرات توشكى

بحيرات توشكى، تسمى أيضًا مفيض توشكى، فهو مفيض طبيعي أنشئ بهدف تصريف المياه الزائدة خلف السد العالي جنوب مدينة أسوان، والمفيض أو بحيرات توشكى، ساعدت على إنشاء مشروع توشكى الزراعي القومي، والذي بدأ في عام 2002.

بداية المشروع

بدأ المشروع بحفر قناة تمتد من مفيض توشكى بالقرب من مدينة أبو سمبل السياحية، وتقع على مسافة 280 كيلو متر جنوب محافظة أسوان، تمتد شمالًا عبر مئات الكيلو مترات، ودخلت المياه إلى مفيض توشكى لأول مرة في 15 أكتوبر من عام 1996، ووصل منسوب المياه أمام السد العالي إلى 55 و178 مترا، وبدأ المشروع بشق القناة بطول 50 كيلومتر ودخلته المياه عام 2003.

وتنشر «الوطن» بعض المعلومات عن قناة مفيض توشكى، وتصريف المياه الزائدة عن منسوب 55 و178 مترا في بحيرة ناصر إلى المنخفض الطبيعي المعروف بمنخفض توشكى غرب النيل أو بحيرات توشكى، عن طريق قناة موصلة بين بحيرة ناصر ومنخفض توشكى، عبر خور توشكى والمواصفات الهيدروليكية لقطاع القناة، كما يلي:

- طول القناة 22 كيلو متر.

- عرض القاع عند المأخذ 750 مترا.

- عرض القاع عند النهاية 275 مترا.

- منسوب القاع عند المأخذ 178 مترا.

- انحدار القاع 15 سم/ كم.

- أقصى تصرف للقناة 250 مليون متر مكعب في اليوم.

أنفاق توشكى

أما عن قنوات الاتصال بقناة توشكى، فهي في قناة خلفية عن طريق 6 أنفاق رئيسية، وهي أنفاق مبطنة بالخرسانة المسلحة، ويتم التحكم في هذه الأنفاق عن طريق بوابات يتم تشغيلها بواسطة رافع كهربائي، ومتوسط طول النفق نحو 282 مترا، وقطر النفق 15 مترًا، وأقصى تصرف تصميمي للأنفاق 11.000 متر مكعب في الثانية.