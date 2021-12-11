القصير يفتتح محطة بحوث الصحراء ويشيد بجهود العاملين بمشروع توشكى

تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، منطقة توشكى لمتابعة كافة المشروعات الزراعية، مشيدًا بجهود العاملين بها، كما افتتح محطة بحوث الصحراء، واستمع للعاملين، ووجه بضرورة الاهتمام بزيادة الآلات والمعدات إضافة إلى تأهيل الزراعيين.

رافق وزير الزراعة في جولته، المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمتابعة العمل في كافة المشروعات بجميع المحافظات.

القصير يزور محطات البحوث والزراعة الآلية والمحجر البيطري والمجزر الآلي

ووجه وزير الزراعة، خلال تفقده محطة الزراعة الآلية بتوشكى، بضرورة زيادة عدد الآلات والمعدات وبمختلف القدرات بما يلائم طبيعة المشروع واحتياجاته، كما تفقد محطة البحوث الزراعية

وافتتح مبنى محطة بحوث الصحراء الجديد للوقوف على قدرتهم تقديم كافه أشكال الدعم الفني والتقني للمستثمرين والمزارعين وشركات الاستصلاح بالمنطقة.

ووجه بضرورة الاهتمام بتدريب وتأهيل المزارعين وضرورة تطبيق نتائج الدراسات والبحوث التطبيقية الناجحة لدى المزارعين والشركات بالمنطقة، كما وجه بضرورة الاستفادة من إمكانيات معامل التربة والمياه بمحطتي البحوث في دراسات الحصر التصنيفي واستكمال أجهزة المعامل وتزويدها بالكوادر البشرية المدربة.

وتفقد وزير الزراعة، أيضا زراعات القمح والنخيل وبعض زراعات المانجو وأنشطة الإنتاج الحيواني بمشروع توشكى، ووجه بضرورة نشر وزراعه الأصناف عالية الإنتاجية وخاصه محصولي القمح والذرة الشامية.

وأكّد ضرورة إنشاء وحدات لإنتاج الكمبوست لدي المزارعين والشركات للاستفادة من المخلفات الزراعية، كما وجه بتوفير المطبوعات الفنية من نشرات إرشادية وخلافه الخاصة بالتسميد والمبيدات وتلك المتعلقة بالمحاصيل المنتشرة بتوشكى.

وحرص القصير، على الاستماع إلى العاملين بالمشروع والمزارعين، ووجه لهم الشكر وأشاد بجهودهم، كما وجه بضرورة تدريبهم وتأهيلهم وتحفيزهم ماديًا، مؤكدًا على أهمية العنصر البشري كأحد أهم عناصر التنمية الزراعية المستدامة.

القصير يوجه بالحفاظ على مقدرات الدولة: تتحمل مليارات لإنشاء المشروعات

وطالب بضرورة الحفاظ علي موارد ومقدرات الدولة والعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل بما يحقق أعلى عائد اقتصادي، مؤكدًا ما تتحمله الدولة المصرية من مليارات الجنيهات في سبيل إنشاء وتنفيذ المشروعات الزراعية من بنية قومية وأساسية وفي سبيل إنشاء وتنفيذ مشروعات الاستصلاح الكبرى مثل توشكى والعوينات والدلتا الجديدة وسيناء.

وخلال لقاء وزير الزراعة، مع إدارة فرع تنمية بحيرة السد العالي، أكّد ضرورة تشغيل المفرخات السمكية كأحد أهم موارد الدولة لتوفير الزريعة، موجهًا بضرورة تعظيم موارد الهيئة بما يتناسب مع إمكانياتها، مشددًا على ضرورة قياس نسب العوائد بما يجب أن يكون وليس بمقارنته بالأعوام السابقة.

وتفقد وزير الزراعة خلال جولته في منطقة توشكى الحجر البيطري والمجزر الآلي، وأكد على ضرورة المتابعة الدقيقة والرعاية بدءاً من اختيار الحيوان من مصدره ونقله وتغذيته ورعايته طبيا قبل ذبحه، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالعاملين في المجزر الآلي بتوشكى.

كما تفقد وزير الزراعة، أنشطة الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي ورافقه اللواء توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة، وحضر جولة وزير الزراعة الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان ورئيس مدينه أبو سمبل، والدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية، والدكتور أحمد عبدالعزيز مساعد رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية ومديرو الشركات الزراعية بالمشروع، وبعض قيادات وزارة الزراعة.