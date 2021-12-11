العليا للفيروسات عن التعامل مع أي أعراض جديدة لـ كورونا: «خدوا اللقاح»

أكدت الدكتور وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأستاذة الصحة العامة بكلية الطب جامعة عين شمس، أن متحور أوميكرون حتى الآن غير موجود في مصر، موضحة أن قوته ليست مؤكدة ولم يثبت أنه شديد، لافتة إلى أن اللقاحات التي أنتجت لـ كورونا تعمل على تقليل المضاعفات، وأن الجرعة الثالثة منشطة للحد من انتشار المرض، موضحة أن المستشفيات على أتم الاستعداد ولا توجد أي أزمات في هذا الشأن وأن نسب الإشغالات معقولة.

احترسوا من الشتاء

وحذرت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، المواطنين الفترة الحالية والمقبلة من الشتاء وانتشار الأمراض التنفسية كالإنفلونزا وتشابه أعراضها مع أعراض فيروس كورونا: «يجب على الجميع أخذ التطعيم وارتداء الكمامة وعلى الأيدي وتطبيق التباعد الاجتماعي والابتعاد عن الأماكن المزدحمة، وحال ظهور أي أعراض يجب البقاء في المنزل وعدم الاختلاط وأخذ الدواء المناسب وفقا لاستشارة الطبيب، واعتبار الأعراض أنها فيروس كورونا، حتى يثبت العكس من التحاليل».

أكثروا من الأغذية والمشروبات المحفزة

وأكدت عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن فترة الشتاء تنشط بها الأمراض التنفسية ويجب الالتزام بكل الإجراءات والاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة للمناعة وكذلك الابتعاد عن الأطعمة خارج المنزل والإكثار من السوائل والمشروبات الدافئة.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عمرو الحديدي، مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي، أن نسب الإشغالات حاليا أقل من المتوسط، موضحا أنه حتى الآن لم يتم اكتشاف أي أعراض جديدة لفيروس كورونا على المصابين.