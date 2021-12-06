«مستشفيات جامعة عين شمس»: لم نرصد سلالة أوميكرون بين المصابين بكورونا

أكد الدكتور أيمن ثروت، نائب مدير مستشفى عين شمس التخصصي بالعبور، التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس، أنه حتى الآن لم يتم اكتشاف سلالة أوميكرون بين المصابين بفيروس كورونا، من خلال تحليل نتائج التحاليل الخاصة بهم، موضحا أن الدراسات والمتابعة تتم دوريا على المصابين، لتتبع ظهور أي طفرات.

اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من كورونا

وأشار «ثروت»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن الوضع مستقر، ولم تظهر أي مستجدات بشأن الفيروس أو تحوراته حتى الآن، مؤكدا أن هناك جاهزية تامة لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بالمرض، واتخاذ كل الإجراءات من أجل سلامة المواطنين.

وأضاف نائب مدير مستشفى عين شمس التخصصي، التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس، أنه حتى الآن لم تظهر أي أعراض جديدة على المصابين المحتجزين بالمستشفى، لافتا إلى عدم وجود إصابات خطيرة بين الحالات الموجودة بالمستشفيات.

وعن التعافي من فيروس كورونا حاليا، أوضح أن النسبة معقولة، وغالبية من يتم حجزهم يتعافون من المرض ويخرجون، مشيرا إلى أن أكثر من 80% من الحالات التي يتم حجزها تحتاج أكسجين، ونسبة التعافي والخروج 70%، مؤكدا توافر جميع الإمكانيات بالمستشفى ولا توجد أي أزمات.

التسجيل للحصول على اللقاح

وناشد ثروت، المواطنين، بضرورة الإسراع في التسجيل للحصول على لقاح كورونا للوقاية من المرض، فضلا عن الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، وضرورة استشارة الطبيب المختص حال ظهور أي أعراض للمرض.