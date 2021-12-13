خطوات الالتحاق بوظيفة معاون نيابة لدفعة 2019: التقديم ينتهي اليوم

تنتهي النيابة الإدارية اليوم، من استقبال طلبات التعيين في وظيفة معاون نيابة لدفعة 2019، والمقرر لها أن تستمر في الفترة من يوم 7 وحتى 13 ديسمبر الجاري، في إطار المسابقة التي أعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعتي 2019-2020.

خطوات التقديم لوظيفة معاون نيابة

تسجيل طلبات التعيين يتم من خلال الموقع الإلكتروني، وتسحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة اعتبارًا من 18 ديسمبر وحتى 1 يناير 2022 لدفعة 2019، وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر، ميدان النجدة، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية والنصف عصرًا.

وتتمثل خطوات التسجيل في الآتي:

1. كتابة الاسم رباعيًا من واقع بطاقة الرقم القومي، ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على الاسم بعد إدخاله.

2. كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقم بصورة دقيقة وصحيحة كما هو موجود ببطاقة الرقم القومي ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على الرقم القومي بعد إدخاله.

3. ضرورة إدخال البريد الإلكتروني بصورة صحيحة وسليمة، إذ يعد البريد الإلكتروني هو وسيلة التواصل الوحيدة بين المتقدم والنيابة.

4. كتابة عنوان الإقامة بصورة دقيقة (محافظة الإقامة - قسم شرطة الإقامة) ورقم العقار واسم الشارع المقيم به.

5. تحديد الجامعة بكل دقة وتحديد الشعبة (إنجليزي - فرنساوي - عربي) من واقع شهادة التخرج، ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على الجامعة بعد إدخالها.

6. كتابة المجموع الحاصل عليه وكتابة المجموع الكلي من واقع شهادة التخرج، ولن يسمح بإجراء أي تعديلات على المجموع بعد إدخاله.

7. تحديد سنة التخرج بكل دقة، إذ لن يُسمح بإجراء أي تعديلات على سنة الدفعة بعد تحديدها.

8. إتمام عملية دفع مبلغ 506 جنيهات نظير استكمال عملية التسجيل وطباعة إيصال السداد المكون من جزئين (نسخة المتقدم - ونسخة استلام الملف) وإحضاره يوم سحب الملف كشرط أساسي لسحب الملف.

9. استكمال تسجيل جميع البيانات المطلوبة في كل الصفحات مع مراعاة أنه في حالة عدم وجود أقارب للمرشح يثبت بالخانة المخصصة عبارة لا يوجد.

10- طباعة نسخة مبدئية للمراجعة فقط وتعديل وتدقيق البيانات المسجلة بها، وبعد الانتهاء من التعديل والتدقيق يجب عليك طباعة النسخة النهائية من وثيقة التعارف بعدد (5 نسخ) والتوقيع على كل ورقة من الخمس نسخ.

إجراءات سحب وتقديم الملف

يتعين على المتقدم إحضار كافة الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها داخل الملف معه في المواعيد المحددة لسحب الملفات حيث سيتم سحب الملفات وتقديمها مرفقًا بها الأوراق والمستندات المطلوبة في نفس يوم سحب الملف وفقا للمواعيد المحددة لكل جامعة لدفعة 2019 كالتالي:

الأوراق والمستندات المطلوب تقديمها داخل الملف

1. طلب تعيين باسم المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية (يتم طباعة الطلب مع النسخة النهائية من الوثيقة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل البيانات والتوقيع علية بخط اليد).

2. شهادة التخرج المؤقتة مبينًا بها مجموع الدرجات (لا يقبل الملف دون إحضارها – شرط أساسي لقبول الملف).

3. شهادة بتقديرات سنوات الدراسة مثبتًا بها مجموع درجات كل سنة على حده (لا يقبل الملف دون إحضارها - شرط أساسي لقبول الملف).

4. صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم.

5. تقديم ما يثبت الموقف من التجنيد أو صورة شهادة الإعفاء منه بالنسبة للذكور وشهادة تأدية الخدمة العامة للإناث أو الإعفاء منها.

6. صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم (يشترط أن تكون سارية).

7. صورة بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة (يشترط أن تكون سارية).

8. شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

9. عدد 8 صور فوتوغرافية حديثة للمتقدم.

وأشارت النيابة الإدارية إلى أنّه على من يرغب في التقدم من خريجي كلية الشرطة دفعتي 2019 ، 2020، إحضار إفادة من كلية الشرطة موضح بها اسم المتقدم وسنة التخرج، والمجموع الحاصل عليه من المجموع الكلي والنسبة المئوية، على أن تكون موجهة للنيابة الإدارية ولن يقبل الملف دونها.

وبالنسبة لدفعة 2020، من المقرر أن يبدأ تسجيل طلبات التعيين في الفترة من 18 ديسمبر، وحتى يوم 24 من الشهر ذاته.