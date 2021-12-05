شروط التقدم لوظائف معاون نيابة إدارية 2021.. يتبقى أيام على غلق الباب

أعلنت النيابة الإدارية «الأمانة العامة للمجلس الأعلى»، عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعتي «2019 - 2020» ،ولم يتبق سوى أيام ويتم إغلاق باب التقديم.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، تفاصيل مسابقة النيابة الإدارية للتعيين معاوني نيابة إدارية، والتي لم يتبق سوى أيام على غلق باب التقديم، في التقرير التالي:

موعد التسجيل الإلكتروني لوظيفة معاون نيابة إدارية

وتسجل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة الإدارية خلال الفترة من 7/ 12/ 2021 إلى 13/ 12/ 2021 لدفعة 2019، وخلال الفترة 18/ 12/ 2021 إلى 24/ 12/ 2021 لدفعة 2020، وذلك بعد إدخال البيانات المطلوبة بشكل واضح ودقيق وأن يتم طباعة استمارة تسجيل البيانات كاملة، من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها.

وأن تسحب وتقدم الملفات خلال الفترة من 18/ 12/ 2021 إلى 1/ 1/ 2022 لدفعة 2019، وخلال الفترة من 8/ 1/ 2022 إلى 22/ 1/ 2022 لدفعة 2020، وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر - ميدان النجدة، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية والنصف عصرًا.

شروط التقديم لوظائف النيابة الإدارية

ووضعت بعض الشروط للتعيين في هذه الوظائف وهي كالآتي:

1. ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

2. ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في 13/ 12/ 2021، تاريخ آخر يوم للتسجيل الإلكتروني بالنسبة لدفعة 2019.

3. ألا يزيد عمر المتقدم على 30 سنة في 24/ 12/ 2021 تاريخ آخر يوم للتسجيل الإلكتروني بالنسبة لدفعة 2020.

4. أن تتوافر في المتقدم الأهلية والصلاحية لشغل تلك الوظيفة القضائية واجتياز المقابلة والاختبارات التي يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

5. أن تثبت لياقته الطبية، وفقًا للتحاليل والفحوص التي ستجرى بعد اجتياز الاختبارات المطلوبة.

شروط سحب ملف للتقدم للوظائف

1. إحضار وثيقة التعارف التي تم طباعتها من الموقع الإلكتروني 5 نسخ.

2. إحضار جميع المستندات المطلوبة والمبينة علي الموقع الإلكتروني.

3. يراعى الالتزام بالشروط والتنبيهات المنشورة علي الموقع الإلكتروني واتباع الخطوات والإرشادات بدقة حتى يتم تسجيل البيانات بصورة صحيحة.

4. لن يلتفت إلى الطلبات السابقة على هذا الإعلان أو التي ترد بعد الميعاد المحدد أو الطلبات غير المستوفية للشروط والمستندات اللازمة.

5. سيتم الإعلان عن المواعيد المخصصة لكل جامعة على الموقع الإلكتروني للنيابة الإدارية بعد انتهاء موعد التقديم.