رئيس مدينة العبور: جار حظر مرور التوك توك ووسائل النقل الخطرة

قال المهندس عبدالرؤوف الغيطي رئيس جهاز مدينة العبور، إن المدينة ستعمل على تحقيق الاستخدام الأمثل لمحطة LRT حتى ينتقل أهالي المدينة بحرية تامة، موضحًا أن جهاز المدينة ينسق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لحظر مرور «التوك توك» ووسائل النقل الخطرة وغير الآمنة بالمدينة، لذلك جرى عمل موقفين، الأول إقليمي والآخر نقل داخلي.

تكلفة الموقف الإقليمي تقدر بنحو 30 مليون جنيه

وأضاف رئيس جهاز مدينة العبور، خلال لقاء مع مراسل القناة الأولى والفضائية المصرية، أن تكلفة الموقف الإقليمي تقدر بنحو 30 مليون جنيه وسيتم استلامه وتشغيله ويربط العبور بمحافظات الجمهورية، أما موقف النقل الداخلي فقد دخل الخدمة.

100 أتوبيس لخدمة المواطنين بالعبور

وتابع رئيس جهاز مدينة العبور: «بناءً على التنسيقات التي حدثت بين جهاز مدينة العبور وهيئة المجتمعات العمرانية مع جهاز النقل البري بخصوص توفير عدد من خطوط النقل لمدينة العبور استطعنا التوصل إلى اتفاق وتم طرح وترسية 6 خطوط على الشبكات العاملة بمنظومة النقل، بإجمالي 36 أتوبيسا في المرحلة الأولى، وبحلول بداية العام المقبل سيصل عدد هذه الأتوبيسات إلى 100 لتسهيل الخدمة على المواطنين».

منطومة النقل تتضمن النقل الداخلي من العبور

وأشار عبدالرؤوف الغيطي، إلى أنه جرى ربط هذه المنطومة بمنظومة نقل داخلي لنقل المواطنين من داخل الأحياء السكنية إلى الموقف الوسيط والموقف النهائي، لافتًا إلى أن الأتوبيس يستوعب 26 راكبا، وسعر التذكرة سيكون 5 جنيه لكل الخطوط حتى موقف العاشر، و5 جنيه من موقف العاشر لأي محطة طرفية.