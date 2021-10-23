مسؤولو الإسكان يفتتحون المقر الجديد لجهاز مدينة العبور

افتتح المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، ومساعده المهندس كمال بهجات، المقر الجديد لجهاز مدينة العبور الجديدة، والذي يقع في منطقة 2600 فدان على محور 30 يونيو، الرابط ما بين طريق مصر إسماعيلية الصحراوي وطريق بلبيس القاهرة الصحراوي، حيث كان في استقبالهما المهندس أحمد علي، رئيس الجهاز ومسؤولو جهاز العبور الجديدة.

تفقد مشروع الخزان الاستراتيجي لمدينة العبور الجديدة

وعقب الافتتاح، قام مسؤولو الإسكان، بتفقد مباني الإدارات بالجهاز، ومبنى خدمة المواطنين، ومركز المعلومات وخدمة المستثمرين، كما قاموا بجولة تفقدية موسعة بمشروعات المدينة.

واستهل مسؤولو الإسكان، جولتهم، بتفقد مشروع الخزان الاستراتيجي لمدينة العبور الجديدة سعة 10000 متر مكعب، وأشادوا بجودة تنفيذ الأعمال، مؤكدين على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد للانتهاء من تنفيذ الخزان الاستراتيجي لبدء ضخ المياه الدائمة لمدينة العبور الجديدة.

كما تفقد مسؤولو الوزارة، أعمال تنفيذ الخطوط الرئيسية الناقلة للمياه الدائمة لمنطقة الـ2600 فدان ومنطقة الحيين الـ14 والـ13 على الطريق الخلفي بمدينة العبور الجديدة حتى الطريق الأوسطي.

كما تفقدوا الأعمال بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين - منخفض الدخل بالحيين الـ14 والـ13، والذي يحتوي على 806 عمارات تضم 19344 وحدة بتكلفة استثمارية 4.9 مليار جنيه، وتابعوا تنفيذ شبكات المرافق الرئيسية والفرعية بالمشروع.

ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لتسليم الوحدات

كما شدد مسؤولو الإسكان، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لتسليم الوحدات، وتوفير جميع الخدمات الرئيسية بالتزامن مع تسليم الوحدات.

كما تفقد مسؤولو الوزارة، مشروع إسكان بديل العشوائيات، والذي يحتوي على 96 عمارة تضم 3400 وحدة سكنية بتكلفة استثمارية في حدود 900 مليون جنيه، وأشادوا بجودة تنفيذ الأعمال.

وأكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، على أن الزيارة تأتي في إطار المتابعة المستمرة، لدفع العمل بالمشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، والتأكيد على سرعة إنجاز الأعمال بكفاءة وجودة عالية وفي التوقيتات المحددة لها.