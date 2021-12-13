رئيس الشيوخ يؤكد ضرورة استمرار المفاوضات في القضيتين الليبية والسودانية

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ أهمية الحوار والمفاوضات للوصول إلى حلول للقضيتين الليبية والسودانية وفقا لأحكام القانون الدولي.

استخدام قانون الطوارئ

وأشار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، إلى التزام مصر بالمعايير الإنسانية والدولية فيما يختص بمجال حقوق الإنسان، قائلا: «على الرغم من تعرضنا لبعض أعمال الإرهاب إلا إننا رفضنا استخدام قانون الطوارئ أو أي قوانين استثنائية وتمت المحاكمات وفق القوانين الطبيعية».

جاء ذلك خلال استقبال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه صباح اليوم، هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج بالقاهرة.

ورحب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بهذه الزيارة، مؤكدا سعادته البالغة بها؛ كما أشاد بالعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين آملا أن تكون هناك خطوات فى المجال السياسي تتماشى وتتناسب مع هذه العلاقات فى الفترة القادمة، ودعم النرويج لمصر في ظل رئاستها لمجلس الأمن في الفترة القادمة.

ومن جانبها، قدمت السفيرة الشكر لرئيس المجلس على حسن الاستضافة، مؤكدة سعيها خلال وجودها فى مصر لتعزيز التعاون بين البلدين؛ وأشادت «هيلدا» بالتطور الذي تشهده مصر حاليا في كافة المجالات معربة عن أملها في تعزيز التعاون مع مصر فى العديد من المجالات وأهمها ما يتعلق بالمناخ وإنتاج الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر والاستزراع السمكي.

سفيرة النرويج تشيد بجهود مصر في القضية الفلسطينية

كما أشادت السفيرة بإنجازات مصر في مجال حقوق الإنسان وإلغاء قانون الطوارئ، معربة عن تقديرها لدور مصر وجهودها في دعم استقرار المنطقة ودورها في حل القضية الفلسطينية الإسرائيلية.

وفي نهاية اللقاء أهدى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق درع المجلس للسفيرة النرويجية متمنيا لها التوفيق والنجاح في مهمتها في مصر، وحضر اللقاء المستشار محمود عتمان أمين عام المجلس والمستشارة نهى سمير ممثلة وزارة الخارجية.