عضو الشيوخ: اسم «قادرون باختلاف» خلق حياة جديدة لتلك الفئة.. فيديو

أشاد محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإطلاق اسم «قادرون باختلاف» على ذوي القدرات الخاصة، موضحًا أنه الاسم مفعم بالطاقة الإيجابية ورسم شكل مختلف لهذه الفئة التي كانت تتعرض للظلم في تسميتها.

إطلاق صندوق دعم ذوي الإعاقة في فبراير 2020

وأضاف عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، أنه تم إطلاق صندوق دعم ذوي الإعاقة في فبراير 2020 قبل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وحدثت بعض المتغيرات منذ هذه الفترة، وعندما أُطلق اسم «قادرون باختلاف»، ناشدت النائبة دعاء عريبي بتغيير اسم الصندوق لتعزيز قيمة التسمية الجديدة، ويضاف إلى الصندوق كل ما يخص الاستراتيجية القومية لحقوق الإنسان.

عضو الشيوخ: كان يجب أن نلتزم بالنصوص الدستورية

وتابع عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «كانت فرصة ليتم مواكبة التطورات ويكون لها بُعد تشريعي يجعل المسمى مختلفا ويغير خلفية وتصورات المواطنين عن هذه الفئة، لكن كلمة ذوي الإعاقة التزام دستوري، والدستور مازال ينص عليهم بنفس الشكل، وكان يجب أن نلتزم بالنصوص الدستورية وبالتالي فإن الإضافة ستشمل مصطلح ذوي الإعاقة».

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خصصت محورا كاملا لذوي القدرات الخاصة

وأكد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خصصت محورا كاملا لذوي القدرات الخاصة: «الجمهورية الجديدة اتخذت خطوات كثيرة لدعمهم سواء فيما يخص المدن الجديدة ووسائل المواصلات الجديدة، مواكبة لما سبقنا العالم فيه».