الصحة العالمية: رصد أوميكرون في 63 دولة وإصابات كورونا 270 مليون شخص

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن متحور كورونا الجديد، «أوميكرون»، جرى رصده في 63 دولة حتى الآن، موضحة متحور كورونا الجديد ينتشر بشكل أسرع من المتحور دلتا، وفقا لـ«سكاى نيوز»، وسجلت بريطانيا وأمريكا وهولندا واليابان وروسيا والأردن وتركيا والبحرين وتونس، حالات إصابة بمتحور كورونا الجديد «أوميكرون».

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ270 مليون حالة

فيما ارتفع إجمالى الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم إلى 270 مليون و147ألف و704 حالات وفقا لأحدث إحصائيات جامعة «جونز هوبكنز»، وبلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا عالميا 5 ملايين و305 آلاف و789 حالة وفاة.

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 49.9 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.1 مليون حالة.

كما تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 797 ألفا و346 حالة وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ616 ألفا و457 حالة وفاة ثم جاءت الهند في المرتبة الثالثة الهند بإجمالي وفيات 475 ألفا و434 حالة وفاة.

وأفاد إحصاء لوكالة أنباء رويترز، أن الوفيات بفيروس كورونا في أمريكا بلغت 800 ألف وسط زيادة محتملة في الإصابات بسبب قضاء مزيد من الوقت في الأماكن المغلقة في ظل برودة الطقس وانتشار المتحور الجديد أوميكرون شديد العدوى.

وفيات كورونا في أمريكا 800 ألف حالة

وخلال العام الجارى توفي أكثر من 450 ألف مواطن في أمريكا بعد إصابتهم بكورونا، بما يعادل 57 %من إجمالي الوفيات بأمريكا منذ بداية الوباء، وأرجعت الإحصاءات سبب ارتفاع الوفيات بفيروس كورونا فى أمريكا هذا العام مقارنة بعام 2020 بسبب المتحور دلتا الشديد العدوى ورفض الناس تلقي لقاحات ضد كورونا.