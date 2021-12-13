الصحة العالمية تتوقع انتشار «أوميكرون» بشكل أوسع من متحور «دلتا»

توقعت منظمة الصحة العالمية أن ينتشر المتحور «أوميكرون»، أكثر من المتحور دلتا، وأن يتسبب في أعراض أقل حدة ما يجعل اللقاحات أقل فعالية أمامه، وأكدت المنظمة رصد المتحور أوميكرون حتى الآن في 63 دولة، كما أشارت المنظمة إلى أن معلوماتها عن «أوميكرون»، لا تزال غير مكتملة.

يتجاوز المناعة

وفي بيان نقلته وكالة فرانس برس، ذكرت المنظمة الأممية أن المتحور «أوميكرون»، ينتشر بشكل أسرع من المتحور دلتا، المسؤول حالياً عن معظم الإصابات في العالم، وأضافت أنه لم يتم رصد سرعة الانتشار في جنوب أفريقيا فحسب، بل في المملكة المتحدة كذلك، حيث يسود المتحور دلتا، وليس بإمكان المنظمة حتى الآن، بسبب نقص البيانات، معرفة ما إذا كان معدل التفشي المرتفع لدى السكان ذوي المناعة العالية يرجع إلى حقيقة أن أوميكرون يفلت من المناعة، أو يستغل قابلية الانتقال العالية، أو أنها مزيج من الإثنين، وتوقعت المنظمة أن يتفوق أوميكرون على دلتا في الأماكن التي فيها انتقال مجتمعي.

نقص البيانات

وتابع البيان أن بيانات المنظمة لا تزال غير كافية لتحديد درجة حدة المرض الذي تسببه المتحور أوميكرون، رغم أن الأعراض في الوقت الحالي تبدو خفيفة إلى معتدلة في كل من جنوب أفريقيا، حيث ظهرت للمرة الأولى، وفي أوروبا، وفيما يتعلق باللقاحات المضادة لكورونا، فإن البيانات المحدودة المتاحة وكذلك البصمة الجينية للمتحور أوميكرون تشير إلى انخفاض في فاعلية اللقاحات في ما يتعلق بالحماية من الإصابة والعدوى.

جرعة ثالثة معززة

من جانبها أكدت شركة فايزر، صاحبة أحد أكثر اللقاحات المضادة لكورونا فعالية حتى الآن، أن لقاحها لا يزال فعّالًا على المتحور أوميكرون بعد ثلاث جرعات، وتشجع غالبية البلدان القادرة على تحمل تكاليف اللقاحات مواطنيها على تلقي جرعة معززة، مثل أوروبا التي تواجه موجة جديدة من الإصابات الناجمة عن المتحور دلتا، بعد أن خففت بشكل مبكر القيود الصحية علاوة على انخفاض معدلات التطعيم.