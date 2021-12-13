بعد واقعة سيدة التجمع.. اعرف حقوقك لو اتصورت من «البلكونة»

أثارت واقعة سيدة التجمع، جدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد أن انتشرت العديد من الصور والفيديوهات التي أظهرت سيدة أوكرانية شبه عارية في شرفة شقتها في التجمع، وتساءل البعض عن حقوق الأشخاص في البلكونة، وهل مسموح لشخص بتصويرهم أثناء تواجدهم في منازلهم؟

في هذا الصدد، توضح «الوطن» حقوق الشخص الذي يتعرض للتصوير في أثناء تواجده في «البلكونة» داخل منزله، على النحو التالي:

حقوق الأشخاص في البلكونة

قالت المحامية دينا المقدم، إن الفعل الذي ارتكبه الشخص مصور سيدة التجمع، غير قانوني؛ لأنه يعد اعتداء على حرية الأشخاص، «لو كانت سيدة التجمع ماشية في الشارع بملابس داخلية، لا يجوز لأي شخص أن يقوم بتصويرها بدون علمها، وفقًا لقانون الجرائم الإلكترونية».

وأضافت «المقدم»، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن قانون الجرائم الإليكترونية، نص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، انتهاك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

عقوبة تصوير الأشخاص في البلكونة

وأوضحت المحامية دينا المقدم، أن الشخص الذي يقوم باستراق السمع أو يسجل أو ينقل عن طريق جهاز من الأجهزة، أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون، والتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص، يتعرض من يقوم بمثل هذه الأفعال إلى عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة، وذلك كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه.