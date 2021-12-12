نهاد أبو القمصان عن سيدة التجمع الأوكرانية: المصور يجب معاقبته

قالت المحامية نهاد أبو القمصان، إن القانون المصري ينص على وجود قوانين تجرم تركيب صور أو فيديو وكذلك التصوير دون إذن، لافتة إلى أن كتابة الكوميكس على الصور على الإنترنت قد يدفع الشخص إلى دفع غرامة تصل إلى دفع 50 ألف جنيه وسجن 6 أشهر.

قصة السيدة الأوكرانية

وأضافت «أبو القمصان» خلال مداخلة هاتفية برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، أن السيدة الأوكرانية التي تسكن في التجمع الخامس وتم تصويرها دون إذنها يمكنها رفعها قضية على مصورها وسجنه، موضحة أن الرجال يخرجون بالفانلة الحملات في البلكونات ولا يتم معاقبتهم.

ضرورة تحرك الداخلية عند حدوث عنف زوجي

وأثنت «أبو القمصان» على تحرك وزارة الداخلية تجاه الأمر، مطالبة بتحرك الداخلية السريع عندما يضرب زوج زوجته، مواصلة: «اللي صور الست الأوكرانية مكنش قصده المجتمع لأن رقم النجدة معروفة وكان ممكن يكلمها، الدولة مؤخرا بتتحرك بسرعة ودي حاجة كويسة».

ضرورة احترام حقوق المجرمين

وأكدت المحامية أنه يجب احترام حقوق المجرمين حتى يتم محاكتمهم وكذلك عدم نشر وجه الشخص لأن عقوبة التحرش تكون السجن 3 سنوات ولكن نشر وجهه يعد تشهير وتعدي على حق أسرته وعائلته، متابعة: «اللي نشر فيديو الست الأوكرانية هو المجرم ولازم يتحاسب وبادعو النائب العام لمحاسبة اللي نشر لأنه حالة من الهبل».