قانونية تفجر مفاجأة في حضانة الطفل محمود: الأم أهملت في رعايته

أثارت تصريحات الطفل محمود صاحب الـ14 عاما، جدلا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن قال «أمي مش عايزاني، وقالت لعمي، محمود بالنسبة ليا مات، ولو كان تاعبكم أوي ارموه في الشارع، وقعدت عند أخوالي فترة عذبوني وكهربوني، وفي الآخر بقيت في الشارع، ومش عايز أقعد عند عمي، لأني زهقت من أني أروح لكل واحد شوية»، وتساءل البعض من له حق حضانة هذا الطفل الذي وصفه الإعلام بـ «الطفل الباكي»، وهو ما يوضحه «الوطن» في هذه السطور.

حضانة الطفل محمود

أوضحت المحامية دينا المقدم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أنه طبقا للقانون المصري فإن حضانة الطفل تنقل للأم في حال الانفصال، وما إن تتزوج الأم تنقل الحضانة إلى والدتها، وما أن صعب ذلك تنقل الحضانة لأم الأب ومن ثم الخالة والعمة.

وأضافت المحامية، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنه في واقعة الطفل محمود، من الواضح أنه تم الاتفاق بين الأم والأب على أن تظل الحضانة مع الأب بعد زواج الأم، ولكن بعد وفاة الأب كان لابد من انتقال الحضانة إلى الجدة أو الخالة أو العمة، أو أن يتم الاتفاق أن تتولى الأم الرعاية، ولكن من الواضح أن هناك إهمالا من الأم في رعاية الطفل، وهو ما يحذر منه القانون.

قانون حماية الطفل

وأشارت «دينا المقدم»، إلى أنه يحظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه للنبذ أو التشرد أو الإهمال أو اعتياد تركه دون رقابة، أو متابعة أو التخلي عن إرشاده وتوجيهه، أو عدم القيام على شؤونه أو عدم إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية، أو تركه في حالة انقطاعه عن التعليم، ووفقا للمادة (7)، يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وعلى الأخص حقه في الرضاعة والحضانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله، وفقاً للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية، كما أن نفس المادة نصت أيضا على أنه مع مراعاة واجبات وحقوق متولي رعاية الطفل، وحقه في التأديب المباح شرعاً، يحظر تعريض الطفل عمداً لأي إيذاء بدني ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة، وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابقة.