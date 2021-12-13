مدبولي: الجمهورية الجديدة تقدم الأمل للمصريين للعيش بكرامة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنّ الحكومة المصرية عملت بجهد وجد لتعزيز الحماية الاجتماعية، وجاء «تكافل وكرامة» باعتباره أحد البرامج النقدية المشروطة الرائدة بشهادة المؤسسات الدولية بهذا المجال، حيث وصل عدد المستفيدين منه في العام 2021 لـ3.8 مليون أسرة، في ظل الجمهورية الجديدة التي تقدم الأمل لكل المصريين، للعيش في تقدم وكرامة ورخاء.

«حياة كريمة» تسعى لتحسين حياة 60 مليون مصري

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، أنّ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، جاءت على رأس البرامج التي تهدف لتحسين معيشة وجودة حياة نحو 60 مليون من سكان الريف المصري، وتقدّر استثمارات المبادرة بأكثر من 45 مليار دولار أمريكي.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أنّ الاهتمام بالفئات التي ظلّت مهمّشة لسنوات طويلة، هو في حد ذاته مكافحة للفساد وأشكال التمييز وعدم المساواة.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

ولفت مدبولين إلى أنّ مصر أطلقت استراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، لتستمر في الفترة بين 2021 لـ2026، موضحا أنّ الاستراتيجية وضعت مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة وإرساء قيم النزاهة والشفافية ضمن مبادئها الأساسية، وهي الاستراتيجية التي نعتبرها متعددة الأبعاد من خلال محاورها الأربعة، الممثلة في الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاجتماعية والثقافية والاقتصادية وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الهمم، والشباب وكبار السن والتثقيف وبناء القدرات بمجال حقوق الإنسان.