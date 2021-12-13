التضامن: التحرش الإلكترونى للفتيات يبدأ من سن 8 سنوات

دعت وزارة التضامن الاجتماعى، على صفحتها الرسمية الفتيات، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي انتهاك إلكتروني، مشيرة إلى أن عقوبة التحرش على الإنترنت تصل للحبس لمدة تتراوح بين 6 أشهر وحتى 5 سنوات، بالإضافة إلى غرامة قد تصل إلى 50 ألف جنيه مصري طبقا للمادتين 306 أ، و306 ب، من قانون العقوبات.

50 % من الفتيات تعرضن للتحرش الإلكتروني

وأكدت التضامن، أنه وفق استطلاع رأى صادر عن هيئة بلان الدولية 2021 بعنوان «آمنة لتكون أونلاين»، فإن 50% من الفتيات تعرضن للتحرش الإلكتروني أعلى بكثير من التحرش بالشارع، كما أفاد الاستطلاع بأن التحرش الإلكتروني للفتيات بدأ من سن 8 سنوات.

18 %ممن تعرضن للتحرش الإلكتروني لديهن مشاكل في المدرسة

ولفتت الدراسة إلى أن 18% ممن تعرضن للتحرش الإلكتروني لديهن مشاكل فى المدرسة، و24% من الفتيات اللاتي تعرضن للمضايقات الإلكتروني، يشعرن بعدم الأمان الجسدي.

تنفيذ حملة لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم تنفيذ حملة لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، خلال الأيام الماضية، ضمن خطة برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»، مؤكدة أنه تم تنفيذ العديد من الفعاليات على مستوى محافظات الجمهورية من زيارات منزلية قامت بها الرائدات الاجتماعيات للتوعية بمناهضة العنف ضد النساء والفتيات أو الندوات الجماهيرية التي عقدتها مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية تحت رعاية المحافظين، حيث تجاوز عدد المستفيدين من تلك الفعاليات ما يزيد على 100 ألف مستفيد.

من جانبها دعت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، كافة الفئات لتطبيق السلوكيات الإيجابية والمشاركة في الحملة، من أجل تكوين مناخا ثقافيا واجتماعيا داعما لقضايا مناهضة العنف ضد الفتاة والمرأة، والتفاعل مع هاشتاج «أنتوا أبطال أسرتكم»، من أجل الحفاظ على حقوق النساء والفتيات وتمتعهن بحياة كريمة تليق بكرامتهن وبقدرهن.