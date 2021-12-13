أول مواجهة بين شريفة ماهر وابنها تنتهي بإغلاق الهاتف: «بينا المحاكم»

واجه شريف شوقي والدته الفنانة شريفة ماهر بعد الجدل الكبير الذي أثير خلال الساعات الماضية، بعد أن قالت إنها قامت بتوزيع ميراثها بين أبنائها، ولكن «شريف وطارق شتموني، شريف زقني مرتين ودراعي اتكسر من 4 سنين، ولادي أخدوا كل اللي حيلتي».

شريفة ماهر لابنها: بيني وبينك المحاكم

وقال شريف شوقي خلال بث مباشر عبر الصفحة الرسمية لجريدة الوطن: «مافيش بيني وبينك أي مشكلة أنتي عارفة كويس أوي الحقائق إي، وأنتي عارفة كويس إنها بتاعتي وإنها ممتلكاتي» لترد عليه والدته الفنانة شريفة ماهر مستنكرة: «بتاعتك وأنا هاخدها منك ازاي؟ بيني وبينك المحاكم»، ثم قامت في النهاية بإغلاق الهاتف في وجهه وفضلت عدم الرد عليه أكثر من ذلك واكتفت بجملة «بيني وبينك المحاكم».

شريف ماهر: هروح المحكمة لوحدي بدون محامي

كما أكدت شريفة ماهر، خلال البث المباشر أنها ستذهب بمفردها إلى المحكمة على الرغم من أن هناك العديد من المحامين طلبوا منها الذهاب معها للمحكمة من بينهم نقيب المحامين رجائي عطية، موضحة أنها لم تكن تريد إيصال الأمر إلى المحكمة في البداية حتى لا تؤذي ابنها ولكنه اضطرها إلى ذلك.

وكانت أشارت إلى اعتزالها الفن وارتدائها الحجاب منذ 45 عاما، حيث قالت: «في فيلم أعز الحبايب شكري سرحان ضربني بالقلم وعيني جابت دم، ومبقيتش أشوف كويس وشريف استغل الحكاية دي وكان بيمضيني على العقد وكتير أوي مضاني على عقود معرفش فيهم إيه».