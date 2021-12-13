شريفة ماهر ليست الأولى.. فنانون عانوا من أبنائهم: ضرب وجحود وتجاهل

تعرض بعض الفنانين للجحود من جانب أبنائهم، وكان آخرهم الفنانة شريفة ماهر، والتي كشفت عن العديد من المشكلات بينها وبين أبنائها، موضحةً: «وزعت جزءا كبيرا من ميراثي، شريف وطارق شتموني، شريف زقني مرتين ودراعي اتكسر من 4 سنين، ولادي أخدوا كل اللي حيلتي، وشريف قالي هقلعك هدومك، وبنتي ناهد مش حنينة عليا».

ولم تكن الفنانة شريفة ماهر أول من تعرض لجحود الأبناء داخل الوسط الفني، فقد سبق تصريحاتها، العديد من المواقف المشابهة والتي تعرض فيها بعض الفنانين لجحود ابنائهم، وهو ما تستعرضه جريدة «الوطن»، خلال السطور التالية.

رشوان توفيق

الفنان القدير رشوان توفيق، كشف الأسبوع الماضي، عن المشاكل الكبيرة التي تعرض لها مع ابنته الصغيرة وزوجها، قائلًا: «مشكلتي مع بنتي أقسى تجربة أخوضها دلوقتي»، حيث أوضح الفنان القدير ان هناك قضايا مالية ضده من زوج ابنته وحفيده، وذلك بعدما أثر على ابنته الصغرى، لدرجة جعلته ينخرط في البكاء خلال حوار تلفزيوني معه على أزمته مع ابنته.

صباح

عانت الفنانة اللبنانية صباح من جحود ابنتها هويدا، قائلة في أحد اللقاءات التلفزيونية أن علاقتها مع ابنتها توترت بسبب انشغالها بالفن، «بتقول أمي مقعدتش معايا كتير، ومرة زعقتلها وراح صوتي، وقعدت سنتين أو تلاتة صوتي مش كويس، انفعلت جدا، كنت حاطة أمل تاخد هويدا أحلى نصيب في الدنيا وتكون أحلى بنت، ولكن في فترة يأست فصرخت، اول مرة أصرخ كده».

هشام سليم

وتحدث الفنان هشام سليم من قبل عن أزمته مع بناته، خلال لقاء سابق له بأحد البرامج التلفزيونية وقال: عايز أقولهم الفلوس لا تعني شيئًا أنا مستعد أديكم روحي، وجاء ذلك بعد انفصاله عن والدتهن، كما أشار إلى أن نورا ابنته هي الوحيدة التي تسأل عنه، وقال إنه يتمنى من ربنا أن يهدي ابنتيه الأخريين.

نادين الراسي

وكشفت الفنانة نادين راسي عن ضرب نجلها لها، وقالت إن ابنها دائما يعنفها ويسحلها أمام الجميع، فضلًا عن أنه لا يُقدر ما تفعله من أجله، وكم التضحيات التي تقدمها له حتى ينجح في حياته، وبسبب خلاف بسيط حدث بينهما، ضربها أمام أبنائها وأحد أصدقائها في المنزل، وقالت: عايرني بأنه هو اللي ساعدني على النجاة من الموت، وكان ذلك عندما تعرضت لحادث سير.