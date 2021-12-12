شريفة ماهر: ابني كسر لي دراعي ومضاني على أملاكي وقالي هقلعك هدومك

قالت الفنانة شريفة ماهر، إنها تملك الجنسية السويدية، لكنها تفضل الإقامة في مصر دائمًا: «مش بطيق أقعد هناك شهر، والسويديين بيحبوا السيسي وبيقولولي إنه ديمقراطي، ربنا يديله الصحة، قعدت مع جميع ملوك العرب مشوفتش حد بيتعامل مع الأطفال زي الرئيس السيسي، ربنا ادانا الرئيس السيسي هدية».

ولادي شتموني

وتطرقت خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور»، إلى خلافاتها مع أبنائها، موضحةً: «وزعت جزء كبير من ميراثي، شريف وطارق شتموني، شريف زقني مرتين ودراعي اتكسر من 4 سنين، ولادي أخدوا كل اللي حيلتي، وشريف قالي هقلعك هدومك».

وعن ابنتها ناهد، قالت: «مش حنينة وقلبها جامد عليّ منها لله وقلبها أجمد من إخواتها ومسألتش عليّ، وشريف طول عمره بيحب الفلوس أكتر من أبوه وأمه، بيعبد القرش».

اعتزلت الفن منذ 45 سنة

وأشارت إلى أنها اعتزلت الفن وارتدت الحجاب منذ 45 عاما، وأطلقت الكثير من المشروعات العقارية: «في فيلم أعز الحبايب شكري سرحان ضربني بالقلم وعيني جابت دم، ومبقيتش أشوف كويس وشريف استغل الحكاية دي وكان بيمضيني على العقد وكتير أوي مضاني على 4 عقود معرفش فيهم إيه».

وتابعت: «مش هشتكيه وربنا هيجيب لي حقي، وطلب مني يروح يقعد معايا في شقة جاردن سيتي، ومضاني وأنا مش بشوف على حاجة مش بتاعتي وهي الشقة دي الإيجار، وأبوه قبل ما يموت قالي هأمنك عشان شريف لما هموت هيقلعك هدومك وفعلا طول عمره بيعبد الفلوس ومكونتش أتخيل إنه يعمل فيّ كدة، بقاله 9 أشهر مقاليش إنتِ فين».

ولفتت إلى أنه طردها من شقتها التي كانت تقيم فيها بمنطقة جاردن سيتي بنظام الإيجار: «قاعدة في العمارة بتاعتي في المهندسين وكاتباها باسم بنتي نيفين، وحد قالي إن شريف طلب الفيلا من الشهر العقاري رغم إن نيفين مسجلاها، وفعلا استولى عليها.. شريف خان الأمانة».