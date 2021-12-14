حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 14-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يحب مولود برج الجوزاء تجربة العالم على طريقته الخاصة، ويعتبر التغيير والحرية من الأساسيات المهمة لهم.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيًا

القمر في منزلك الثاني عشر يطالبك بعدم الإعلان عن أفكارك وخططك، واهتم بحماية حقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيًا

تميل نحو الانعزال عمن حولك وقد يسبب ذلك شعورا بالأذى لدى من يحبونك.. حاول أن تراعي مشاعر الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.