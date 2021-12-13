حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 13-12-2021 مهنيا وعاطفيا

القدرة على التكيف مع مختلف الأوضاع، أبرز مميزات مولود برج الجوزاء، كما أنه شخص اجتماعي يحب الآخرين ويجيد التواصل معهم؛ إذ يمتلك مهارات التواصل الممتازة، كما أنه من أكثر الأشخاص تنوعا، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

القمر في منزل المشروعات ويساعدك ذلك على أن تبرهن لمن حولك على قدرتك على العطاء.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

رغم الضغوط، قد تلتقي اليوم بأشخاص يؤمنون بك وأصدقاء يدعمونك في خطواتك ويدفعونك للأمام.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.