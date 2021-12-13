حظك اليوم الاثنين 13-12-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

تعرف الأبراج الفلكية بأنّها عبارة عن تجمعات لنجوم مرئية، تمر من خلالها كل من الشمس والقمر والكواكب، ويبحث قطاع كبير من المهتمين بعالم الأبراج الفلكية عن حظك اليوم، التي تختلف من برج لآخر وفقا لحسابات عالم الفلك، وتستعرض «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، وذلك في السطور التالية..

حظك اليوم برج الحمل 13-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في برجك يجعلك تضع طابعك الشخصي على كل شيء تلمسه، فقط عليك بتنظيم جهدك.

حظك اليوم برج الحمل 13-12-2021 على الصعيد العاطفي

تجد اليوم أن لديك روح مبادرة تجعلك محركا ودافعا للأحداث في حياتك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة داليا مصطفى، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 13-12-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر يدفعك للتأمل.. راجع نفسك بصدق لتتفادى الوقوع في أخطاء.

حظك اليوم برج الثور 13-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. فينوس في منزل الحظ تساعدك على مقاومة التوتر في تعاملك مع من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 13-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات ويساعدك ذلك على أن تبرهن لمن حولك على قدرتك على العطاء.

حظك اليوم برج الجوزاء 13-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، قد تلتقي اليوم بأشخاص يؤمنون بك وأصدقاء يدعمونك في خطواتك ويدفعونك للأمام.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة، ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.

حظك اليوم برج السرطان 13-12-2021 على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العمل.. اعمل بدقة وثق بنفسك، وكن لبقا ولا تنزلق في مشاحنات.

حظك اليوم برج السرطان 13-12-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بأن تتجنب النقد اللاذع كي لا تثير غضب من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان شريف سلامة، ويوافق تاريخ ميلاده 12 يوليو.

حظك اليوم برج الأسد 13-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمنحك كل الحيوية والطاقة والقدرة على العطاء وتحقق مكاسب مهمة.

حظك اليوم برج الأسد 13-12-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم تناغم الشمس والقمر يساعدك أن تشارك الجميع بحب وود، وتحقق مكاسب مهمة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة شيماء سيف، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أغسطس.

حظك اليوم برج العذراء 13-12-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات والوقت مناسب للتجارة أو للتخطيط، وتنظم أفكارك جيدا.

حظك اليوم برج العذراء 13-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تنظيمك لأفكارك يجعلك ترى الأمور بشكل أوضح.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 13-12-2021 على الصعيد المهني

عليك اليوم أن تتذكر أن العيش مع الآخرين يتطلب منك تفهما وتعاونا معهم، فقط انتبه لحقوقك ولا تغامر.

حظك اليوم برج الميزان 13-12-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس في مربع برجك.. تمهّل في أحكامك وانتقادك للطرف الآخر، وكن متفهما.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة العالمية صوفيا لورين، ويوافق 20 سبتمبر.

حظك اليوم برج العقرب 13-12-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يساعدك على توظيف كل ما لديك من معرفة وتثبت قدرتك.

حظك اليوم برج العقرب 13-12-2021 على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل العلاقات ويساعدك ذلك على التأثير فيمن حولك وتهتم بأزمات الآخرين كأنها أزمتك ويشغلك العطاء.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد فراج، ويوافق تاريخ ميلاده 15 نوفمبر.

حظك اليوم برج القوس 13-12-2021 على الصعيد المهني

تناغم الشمس والقمر يدعمك.. تستطيع أن تتبع نظاما مختلفا وتتحرر من القيود والضغوط.

حظك اليوم برج القوس 13-12-2021 على الصعيد العاطفي

انتهز اليوم فالقمر في منزل الحب يعدك بمشاعر جميلة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان وائل جسار، ويوافق تاريخ ميلاده 22 نوفمبر.

حظك اليوم برج الجدي 13-12-2021 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وينصحك الفلك بأن تبتعد اليوم عمن يثير أعصابك.

حظك اليوم برج الجدي 13-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك أن تنتبه لمشاعر من حولك، ولا تستسلم للمشاعر السلبية أو لذكريات حزينة من الماضي.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.

حظك اليوم برج الدلو 13-12-2021 على الصعيد المهني

تناغم الشمس مع القمر يمدك بكل الطاقة والحماس وتزدهر قدرتك على الإنجاز وعلى التواصل.

حظك اليوم برج الدلو 13-12-2021 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل العلاقات يدفعك للتعامل بصورة أفضل وتشعر بالثقة والاطمئنان مع الأهل والأخوة والأحباب

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان عبدالله مشرف، ويوافق تاريخ ميلاده 15 فبراير.

حظك اليوم برج الحوت 13-12-2021 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني وعليك أن تهتم بالقضايا المهنية والمالية ولا تهمل التفاصيل واعتن بحساباتك.

حظك اليوم برج الحوت 13-12-2021 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط والتشوش، فينوس بمنزل الأصدقاء تمنحك جاذبية، وتحسن استغلال مواهبك، فقط لا تتسرع في أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني، ويوافق تاريخ ميلادها 17 مارس.