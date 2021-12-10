حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 10-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يعتبر مولود برج الجوزاء من أكثر الأشخاص تنوعا، حيث له قدرة خاصة على التعامل مع مختلف المواقف والظروف، ولا يُفضّل أن يتخذ نشاطاً معيناً أو حتّى وظيفة مُعينة ويلتزم بها، فهو يهوى التنوع والتجدد ويكره الروتين والجمود، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

الوضع الفلكي دقيق وقد يربكك عدم النظام، تأنّ في قراراتك، ولا تغامر، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

معاكسة القمر تدفعك للابتعاد ولمراجعة الماضي والعيش في ذكريات مؤلمة.. حاول أن تقاوم!

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان راغب علامة ويوافق تاريخ ميلاده 7 يونيو.