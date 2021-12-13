سعفان: إنهاء تدريب العاملين بالقوى العاملة قبل الانتقال لـ«الإدارية»

عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم، بقاعة الاجتماعات الكبري بديوان عام الوزارة، اجتماعا مع الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة منها ملف الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ودراسة تطوير الهياكل التنظيمية لمديريات القوى العاملة بالمحافظات.

في مستهل اللقاء رحب الوزير بالدكتور صالح الشيخ ، معربا عن بالغ تقديره للتعاون المثمر بين الوزارة والجهاز خلال الفترة الماضية والتي نتج عنها تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة مما يسهم في إحداث نقلة نوعية في كافة ملفات العمل داخل الوزارة.

واقترح الوزير تشكيل لجنة متخصصة من الجانبين لدراسة تطوير الهياكل التنظيمية لمديريات القوى العاملة حتى يتسنى للوزارة وضع الخطط اللازمة لتطوير العمل .

ومن جانبه أعرب رئيس الجهاز عن سعادته لوجوده داخل الوزارة، مؤكدا أن الفترة الماضية شهدت جهداً مشكوراً للعاملين في الوزارة مع المختصين من الجهاز لتطوير الهيكل التنظيمي للوزارة .

وفيما يخص الانتقال للعاصمة الإدارية، أشار " الشيخ" إلى أنه تم تدريب الموظفين المرشحين على برامج متخصصة تناسب منظومة العمل الجديدة والتي تدار ببرامج الحاسب الألي، مضيفا أن التطور العلمي والتكنولوجي سوف ينعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضور الاجتماع من جانب الجهاز الدكتورة ريم مصطفى رئيس الإدارة المركزية لتخطيط القوى العاملة، وهشام صبحي رئيس الإدارة المركزية لشئون رئيس الجهاز، وهبة جاد مدير عام بالجهاز، ومن جانب وزارة القوي العاملة المستشار حسين صبري البكباشي مستشار الوزير للمعلومات ،وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير، ورؤساء الإدارات المركزية في الوزارة.