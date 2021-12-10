القوى العاملة: تسوية مستحقات عامل أصيب أثناء العمل في قنا

وجّه وزير القوى العاملة «محمد محمود سعفان»، مديريات القوى العاملة في 27 محافظة، بتحقيق أقصى حماية اجتماعية للعمال في أماكن العمل المختلفة داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري، وضرورة العمل على فض المنازعات العمالية بكل الطرق الودية الممكنة لتحقيق أقصى درجات استقرار العمل.

تسوية مستحقات عامل تعرض لإصابة أثناء العمل

في هذا الإطار نجحت مديرية القوى العاملة بمحافظة قنا من خلال مكتب علاقات العمل في منح أحد العاملين بورشة خراطة بالمدينة الصناعية بقنا كافة مستحقاته التي تقدر بمبلغ عشرين ألف جنيه من صاحب العمل، وذلك إثر تعرضه لإصابة أثناء العمل، من خلال التسوية الودية دون الحاجة لإحاله النزاع للمحكمة العمالية .

ومن جانبه قدم حسام طلبة مدير المديرية، كل الشكر والتقدير لكل العاملين بالمكتب على هذا العمل، وتنفيذ توجيهات وزير القوى العاملة، والتي تم تقديمها لمديري مكاتب العلاقات في العديد من الاجتماعات التي تم عقدها، لمتابعة العاملين في مصانع وشركات القطاع الخاص وتكثيف الحملات التفتيشية لضمان تطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 .