مدبولي: مصر تلتزم بالتعاون الدولي والإقليمي لمنع ومكافحة الفساد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن الجميع مازال يواجه تحديات كبيرة ناتجة عن الآثار السلبية لجائحة كورونا ولكن الجهود المصرية للتعامل مع الأزمة أثبتت قدرة الدولة على التصدي للأزمات، ومن ثم لابد للمجتمع الدولي أن يعمل على وضع الأطر والأليات اللازمة وتعزيز جاهزية المؤسسات العامة وقدرتها على منع ومكافحة الفساد خلال الأزمات والطوارئ، موضحا أن الدول الأطراف أصابت باختيارها هذا الأمر ليكون موضوعا لإعلان هذا المؤتمر.

مدبولي: رؤية الدولة تعكس التوجهات العالمية للتنمية المستدامة

واستكمل مدبولي: «أود أن أؤكد لكم أنه وبالإضافة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فإن رؤية الدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تعكس التوجهات العالمية والإقليمية والمتمثلة في الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2015، بالإضافة لأجندة 2063، والتي صادقت عليها القمة الأفريقية عام 2015، ومانتج عنها من الخطة العشرية الأولى 2014/2023 لتنفيذ الأجندة».

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال حديثه بمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، «أؤكد لكم أن مصر تلتزم بالتعاون الدولي والإقليمي لمنع ومكافحة الفساد وتسعى لتبادل الخبرات والمعرفة مع الدول الشقيقة والصديقة في هذا المجال».