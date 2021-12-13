الداخلية تحصل 400 ألف جنيه غرامات كمامات وتحرر 874 مخالفة غلق

في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

ضبط 8657 شخصا لعدم ارتداء الكمامات وتحرير 874 مخالفة غلق

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتي:

ضبط عدد 8657 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 8634 شخص بقيمة 431,700 جنيه، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 23 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.

وحرر 874 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

وضبط 216 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1261 أرجيلة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجاري استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.