قوافل لـ الداخلية بدور الرعاية والمستشفيات في يوم حقوق الإنسان العالمي

فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى بأجهزة الوزارة ، والحرص على مد جسور التواصل الإجتماعى مع كافة أطياف الشعب ، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين فى كافة المناسبات.

فقد قامت وزارة الداخلية بمناسبة الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان بتوجيه عدد من القوافل الإنسانية لزيارة عدد من (المستشفيات - دور رعاية الأيتام) بمختلف المحافظات ومشاركتهم الإحتفال بتلك المناسبة وتوزيع المساعدات العينية عليهم.

وقد لاقت تلك المبادرة الإنسانية قبولاً وإستحساناً من قبلهم ، كما أثنوا على حرص وزارة الداخلية بالمشاركة المجتمعية فى العديد من المناسبات المختلفة ومراعاةً للبعد الإنسانى والإجتماعى.