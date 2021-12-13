اختصاصات هيئة جودة التعليم الفني: تخصيص ساعات للطلبة في المصانع

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون بإنشاء الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

إنشاء هيئة ضمان جودة واعتماد التعليم الفني

ووفقا لنص مشروع القانون تنشأ هيئة عامة تسمى «الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني»، والتي تختص بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية الفنية والتقنية ومراكز التدريب، وتتمتع بالاستقلالية، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها أن تنشئ فروعًا في المحافظات.

كما تضمن مشروع القانون الجديد، مع عدم الإخلال بأحكام قانون العمل، يصدر مجلس إدارة الهيئة نوعين من شهادات الاعتماد، الأولى تختص باعتماد المؤسسة، والثانية تختص باعتماد البرنامج، ولا تزيد مدة صلاحية أي منهما على ثلاث سنوات، ويجوز للهيئة تجديد الاعتماد أو إيقافه أو إلغاؤه بقرار مُسبب في ضوء ما تسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية خلال المدة المحددة سالفة الذكر وفقًا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

اختصاصات هيئة ضمان جودة التعليم الفني

وتحدد اللائحة التنفيذية رسوم الاعتماد للمؤسسات والبرامج، أو تجديده بما لا يزيد على خمسين ألف جنيه للمؤسسة، وبما لا يزيد على عشرين ألف جنيه للبرنامج، ويتم تحصيل الرسوم وفقا لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019.

وأكد الدكتور سامى هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أهمية التعليم المزدوج والمعمول به منذ 1993، وقال: إنه يساهم بقدر من المرونة حيث يقضى الطالب جزء في المدرسة والجزء الأخر بالمصنع.

وأشار رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن فلسفة مشروع القانون تأتى من أن قضية تطوير التعليم والتدريب التقني والفني والمهني تحتل مكانة بارزة ضمن أولويات الدولة نظرًا للدور المهم الذي يمكن أن تلعبه منظومة التعليم والتدريب الفني والمهني من خلال المساهمة في توفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة.