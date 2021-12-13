النواب يناقش عدد من مشروعات القوانين أبرزها التأمينات

بدأت الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وقد تم عدد من مشاريع القوانين مقدمان من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة، بجانب عدد من مشاريع القوانين المقدمة من عشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة.

مشروع قانون ضمان سوبر جيت

مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «سوبر جيت»، وقد أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي النقل والمواصلات، والشئون الدستورية والتشريعية.

مشروع قانون المجلس الصحي المصر

ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري، وقد أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة.

كما أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي 6 مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة.

قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

مشروع قـانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف و60 نائبًا «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وأحيل إلى لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

قانون تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء

مشروع قـانون مقدم من النائبة عبلة الهواري و60 نائبًا «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وتم إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

تعديل قانون العقوبات

مشروع قـانون مقدم من النائب أيمن أبو العلا و60 نائبًا «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية.

تعديل قانون التأمينات

مشروع قـانون مقدم من النائب ضياء الدين داود و60 نائبًا «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتي القوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية.

مشروع قـانون مقدم من النائبة دعاء عريبي و60 نائبًا «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» بتعديل بعض أحكام القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وأحيل إلى لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.

قانون مزاولة مهنة الصيدلة

مشروع قـانون مقدم من النائب علي بدر و60 نائبًا «أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس» بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، وأحيل إلى لجنة الشئون الصحية.