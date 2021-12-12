تفاصيل مشروع قانون هيئة ضمان جودة التعليم.. يستهدف الإصلاح والتطوير

يناقش مجلس النواب خلال جلساته اليوم القضايا الخاصة بالتعليم، وعلى رأسها قانون هيئة ضمان جودة التعليم والذي قد أهمل لسنوات طويلة، ويهدف إلى تطبيق نظام الاعتماد والجودة في الجامعات والمدارس المصرية، ويستعرض «الوطن» في هذه السطور تفاصيل قانون هيئة ضمان جودة التعليم.

مشروع قانون قانون هيئة ضمان جودة التعليم

وأوضح مشروع قانون قانون هيئة ضمان جودة التعليم، أن فلسفته قائمة على أن جودة التعليم تعد أحد الركائز الأساسية التي يقوم عليها إصلاح تطوير التعليم في مصر، وأن يكفل قانون قانون هيئة ضمان جودة التعليم هيئة الاعتماد شخصية اعتبارية مستقلة وغير تابعة لمجلس الوزارء، وأن يتم النتسيق بين المؤسسات التعليمية للوصول إلي منظومة متكاملة من المعايير وقواعد تطوير التعليم.

ونص مشروع قانون هيئة ضمان جودة التعليم على أن تمنح الهئية الخاصة بالقانون اعتماد مشروط لمدة لا تتجاوز 18 شهرا غير قابلة للتجديد، وذلك في حالة وجود نقص في استيفاء معاير الاعتماد بما لا يؤثر على العملية التعليمية، وفي حالة وجود قصور في استيفاء هذه المعايير بعد 18 شهرا، فيمكن للهيئة أن تمنح المؤسسة مدة لا تتجاوز سنتين غير قابلة للتجديد.

وتضمن مشروع قانون هيئة ضمان جودة التعليم، إنشاء لجنة تسمى «اللجنة الاستشارية العليا للإطار الوطني للمؤهلات» ويكون رئيس هذه اللجنة وأعضاؤها بقرار من رئيس مجلس الوزاراء، كما يحدد المدة التي تتولى فيها اللجنة العمل، وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون هيئة ضمان جودة التعليم نظام عمل اللجنة.

قانون قانون هيئة ضمان جودة التعليم

يذكر أن مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم على قانون هيئة ضمان جودة التعليم من حيث المبدأ، وسوف يكمل المجلس مناقشة القانون جلال جلساته القادمة.

ولمزيد من التفاصيل حول مشروع قانون هيئة ضمان جودة التعليم، والذي يهدف إلي تطوير التعليم في مصر يمكنك الإطلاع على نص مشروع قانون هيئة ضمان جودة التعليم من هنا.